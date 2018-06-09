Çocuklar hediyelerle sevindirildi

Merit Lefkoşa Hotel, Arabahmet İlkokulu’nun mezun öğrencilerine yemek verdi

Arabahmet İlkokulu 2017 – 2018 yılı mezunlarına Merit Lefkoşa Hotel’in katkılarıyla mezuniyet yemeği düzenlendi.

Merit Lefkoşa Hotel’de düzenlenen mezuniyet yemeğine öğretmenleri gözetiminde katılan çocuklara hediyeleri takdim edildi.

Organizasyonun mimarı Arabahmet ilkokulu öğretmeni Şerife Güneş, etkinlikte söz alarak; “Çocuklarımız için özenle hazırlanarak kendilerini özel hissetmelerini sağlayan bu güzel organizasyon ve hediyeler için başta Hotel Genel Müdürü Mine Gürses olmak üzere emeği geçen tüm Merit Lefkoşa Hotel çalışanlarına, Arabahmet İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri olarak çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız geleceğimizdir onlara verilen değer bizleride çok mutlu etmiş ve onurlandırmıştır”” dedi.

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu dile getirerek “Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın İyi eğitim almaları çok önemlidir. Onları yarınlara taşımak en asli görevimizdir. Merit Lefkoşa Hotel ailesi olarak eğitimde ve sağlıkta, karınca kararınca her zaman çocuklarımıza destek olmaya gayret gösteriyoruz.” dedi.

Çocuklar mezun olmanın sevincini yaşarken organize edilen yemekte keyifli dakikalar yaşadılar.