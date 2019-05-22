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Çocuklar eğlenerek bilgilendi

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Çocuklar eğlenerek bilgilendi
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Turizm ve Çevre Bakanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla Lefke’de Çevre Şöleni düzenledi.

Lefke Atatürk Parkı’nda kalabalık bir öğrenci grubunun katılımıyla gerçekleşen Çevre Şöleni’nde çevre temalı eğlenceli oyunlar yer aldı.

Festivalde düzenlenen oyunlarla, çocukların geri dönüşüm konusunda eğlenerek bilgilendirilmesi sağlandı.

Şölen, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Lefke Şubesi organizasyonu ve bölge okullarının katılımıyla yapıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevreye karşı duyarlılığı artırmak ve özellikle çocuklarda çevre bilincinin gelişmesini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik kortejle başladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık müdürleri, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve bölge okullarından öğrencilerin katıldığı kortej, Lefke Kaymakamlık Binası önünden başlayarak Atatürk Parkı’na kadar sürdü.

Konuşmanın ardından katılımcı okullar çevre konulu gösteriler sundular.

Etkinlikte ayrıca çocuklara izaz ikramda bulunuldu ve her çocuğa evinde ekmek üzere birer fidan hediye edildi.

 

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