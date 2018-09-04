banner107
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
104 0
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
35 0
Lefkoşa toza dumana boğuldu
Lefkoşa toza dumana boğuldu
27 0
Hangisi seni daha çok korkutuyor?
Hangisi seni daha çok korkutuyor?
80 0
Renault'tan coupe formlu bir SUV
Renault'tan coupe formlu bir SUV
41 0
Barış mesajları verilecek
Barış mesajları verilecek
51 0
Doğancı'da, Tabak - Oktay dönemi
Doğancı'da, Tabak - Oktay dönemi
309 0
Cihangir'de anlamlı maçlar
Cihangir'de anlamlı maçlar
59 0
banner82
banner147

Çocuklar arkeologlar gibi çalıştı

banner27

Kanser Araştırma Vakfı, Taşkent doğa parkında çocuklara yönelik parkeoloji etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar, uzman arkeolog ve gönüllü eğitmenler eşliğinde kazı yaparak keyifli bir gün geçirdi

Çocuklar arkeologlar gibi çalıştı
banner137

Kanser Araştırma Vakfı’nın gelenekselleştirdiği Parkeoloji Çocuk Etkinliği’nin altıncısı,  önceki gün yapıldı.

Yaşları 6 ile 11 arasında değişen toplam 35 çocuğun katıldığı etkinlik, Taşkent Piknik Alanı’nda kurulan eğitsel kazı parkında gerçekleşti.

6. Parkeoloji Çocuk Etkinliği’nde çocuklar, Taşkent Piknik Alanı’nda; doğayla iç içe bir ortamda, Kızılay tarafından kurulan çadırlar altındaki eğitsel park içerisinde imitasyon kazı yaptı. İmitasyon buluntuların kazıldığı etkinlikte çocuklara; “Arkeoloji nedir? Geçmişimizi bilmek neden önemlidir?” gibi konular da öğretildi. 

Etkinlikte çocuklar, uzman arkeolog ve gönüllü eğitmenler eşliğinde imitasyon kazı yaparak keyifli bir gün geçirdi. Etkinliğin sonunda katılımcı çocuklara birer katılım belgesi de verildi.

KAV Parkeoloji Çocuk Etkinliği’nin Proje Koordinatörü Arkeolog Demet Karşılı, “KAV’ın Kıbrıs’ta ve dünyada neden kanser oluyoruz? üzerine bilimsel araştırmalar yapması, gelecek nesillerimizin, daha sağlıklı yaşanabilir bir dünyada olabilmeleri adına çok değerlidir.

Biz gönüllü arkeologlar olarak şu an attığımız her iyi ve kötü adımın ve hareketin bize, dünyamıza, geleceğimize miras kalacağını, bugünün çocuklarına yarının yetişkinlerine arkeoloji bilimi ile anlatmaya çalışırken, hem arkeoloji biliminin hem de sağlıklı olabilmenin önemini elimizden geldiğince aktarmaya, seve seve devam edeceğiz” dedi.

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.