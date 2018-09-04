Çocuklar arkeologlar gibi çalıştı

Kanser Araştırma Vakfı, Taşkent doğa parkında çocuklara yönelik parkeoloji etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar, uzman arkeolog ve gönüllü eğitmenler eşliğinde kazı yaparak keyifli bir gün geçirdi

Kanser Araştırma Vakfı’nın gelenekselleştirdiği Parkeoloji Çocuk Etkinliği’nin altıncısı, önceki gün yapıldı.

Yaşları 6 ile 11 arasında değişen toplam 35 çocuğun katıldığı etkinlik, Taşkent Piknik Alanı’nda kurulan eğitsel kazı parkında gerçekleşti.

6. Parkeoloji Çocuk Etkinliği’nde çocuklar, Taşkent Piknik Alanı’nda; doğayla iç içe bir ortamda, Kızılay tarafından kurulan çadırlar altındaki eğitsel park içerisinde imitasyon kazı yaptı. İmitasyon buluntuların kazıldığı etkinlikte çocuklara; “Arkeoloji nedir? Geçmişimizi bilmek neden önemlidir?” gibi konular da öğretildi.

Etkinlikte çocuklar, uzman arkeolog ve gönüllü eğitmenler eşliğinde imitasyon kazı yaparak keyifli bir gün geçirdi. Etkinliğin sonunda katılımcı çocuklara birer katılım belgesi de verildi.

KAV Parkeoloji Çocuk Etkinliği’nin Proje Koordinatörü Arkeolog Demet Karşılı, “KAV’ın Kıbrıs’ta ve dünyada neden kanser oluyoruz? üzerine bilimsel araştırmalar yapması, gelecek nesillerimizin, daha sağlıklı yaşanabilir bir dünyada olabilmeleri adına çok değerlidir.

Biz gönüllü arkeologlar olarak şu an attığımız her iyi ve kötü adımın ve hareketin bize, dünyamıza, geleceğimize miras kalacağını, bugünün çocuklarına yarının yetişkinlerine arkeoloji bilimi ile anlatmaya çalışırken, hem arkeoloji biliminin hem de sağlıklı olabilmenin önemini elimizden geldiğince aktarmaya, seve seve devam edeceğiz” dedi.