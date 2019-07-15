Çocuk fotoğrafçılara keyifli fotoğraf eğitimi

Çocuk Gözüyle Bir Sevdadır Velespit" fotoğraf yarışmasında ödül ve sergileme alan öğrencilere yönelik FODER tarafından düzenlenen "Temel Fotoğrafçılık Eğitimi" tamamlanarak öğrencilere katılım belgeleri de takdim edildi

Telsim ile FODER işbirliğinde İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Çocuk Gözüyle Bir Sevdadır Velespit" fotoğraf yarışmasında ödül ve sergileme alan öğrencilere yönelik FODER tarafından düzenlenen "Temel Fotoğrafçılık Eğitimi" tamamlandı.



22, 29 Haziran ve 6 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenen eğitimde, öğrencilere fotoğrafçılıkla ilgili aktarılan bilgileri pekiştirmek amacıyla fotoğraf çekimleri de gerçekleştirildi. Teorinin pratikle desteklendiği eğitim sonucunda öğrencilere katılım belgeleri de takdim edildi.

FODER yetkilileri, geleceğin fotoğrafçılarının eğitimini üstlenmekten ve fotoğraf alanındaki gelişimlerine katkı koymaktan dolayı son derece mutlu ve gururlu olduklarını belirttiler.