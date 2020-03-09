Çiftçiler Birliği'nden öncü kadın üretici belgesi verilecek

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Kadın Komitesi ‘Emekçi Kadınlarımızın Yanında, Bir gün Değil, Her Gün Varız!!’ sloganıyla düzenlemiş olduğu organizasyonda pilot seçilen bölgelerden belirlenen, yılın ‘Öncü Kadın Üreticileri’ ne Öncü Kadın Üretici belgesi verilecek. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği genel merkezinde 10 Mart saat 14:00’de gerçekleşecek etkinliğe tüm basın mensupları da davet edildi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Kadın Komitesi ‘Emekçi Kadınlarımızın Yanında, Bir gün Değil, Her Gün Varız!!’ sloganıyla düzenlemiş olduğu etkinlikte pilot seçilen bölgelerden belirlenen yılın ‘Öncü Kadın Üreticileri’ üreticilerine Öncü Kadın Üretici belgeleri Mecliste bulunan Kadın Milletvekilleri tarafından verilecektir.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği basın bürosu tarafından yapılan açıklamada amaçlarının 08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü kapsamında, pilot bölgelerden belirlenen kadın üreticilere ‘Öncü Kadın Üretici’ belgeleri verilerek ülkemizde kadın üreticilerin yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek temel amaç olduğu vurgulandı. Kadın komitesinin üstlendiği bir diğer misyonun ise farkındalık yaratarak kadınlarımızı hatırlamanın bir gün değil her gün olması gerektiğine vurgu yapmaktan geçtiği de ayrıca belirtildi.