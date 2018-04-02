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Çiftçiler Birliği'nde yeni yönetim belli oldu

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Çiftçiler Birliği'nde yeni yönetim belli oldu
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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan genel kurulda başkanlığa yeniden seçilen  Hüseyin Ç. Kelle ile birlikte görev yapacak olan yönetim kurulu da seçildi.

Genel Kurul sonrasında Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Ç. Kelle basın bürosu aracığıyla üreticilere ve gerçekleştirilen 35.Dönem Genel Kurulu’na katılan davetlilere teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 31 Mart 2018 cumartesi saat 10:30’da nisabın sağlanması ile açılışını gerçekleştirdiği 35.Dönem Genel Kurulun büyük bir olgunluk ve şölen havasında geçtiğini belirten Kelle, tekrardan aday olan yönetim kurulu üyelerinin güvenoyu almasına, yeni seçilen kurulların belirlenmesine ve kendisine tekrardan güvenerek destek veren tüm üyelere de teşekkürün bir borç olduğunu belirtti.

Gerçekleştirilen 35.Dönem Genel Kurul’da kullanılan 954 oyun 787 si Hüseyin Ç. KELLE almayı başarırken 150 oy eski Genel Sekreter İbrahim ALKAN aldı. Bu genel kurulda ise 17 geçersiz oy kullanıldı.

Ayrıca Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği 35. Dönem Genel Kurulda gerçekleşen seçiminde yönetime girmeye hak kazanan Yönetim Kurulu üyeleri de basın bürosu tarafından açıklandı.

LEFKOŞA

G.MAĞUSA

İSKELE

GİRNE

GÜZELYURT
  1. Ali ÜÇÖZ
  1. Mehmet NİZAM
  1. Mustafa YÜZÜGÜLEN
  1. Ergin GÖKÇEBEL

1.Yusuf ŞANLIER
  1. Metehan EREL
  1. Haşim TANKI

2. Metin GÜLLÜ
  1. Mehmet SALİH ELİGÖN

2.Ramadan BİNATLILI
  1. Hasan G. TEL
  1. Gürtan TOYGAR

3.Yusuf YÜZÜAK
  1. Latif GAYİ

3.Mustafa DARBAZ
  1. Mustafa ÇAVUŞOĞLU
  1. Tansel SAĞIR

4. Hasan ONBAŞI

  1. Mustafa BEYOĞLU
  1. Süleyman ÖZGÜRTÜRK

  1. Erkan DEMİRER
  1. Osman ESENDAĞLI

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