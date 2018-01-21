Cem Kafkas, Prematüre Çocuk Bölümü için söyleyecek

Müzik Gönüllüleri Derneği (MGD) Korosu Şefi Cem Kafkas, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Prematüre Çocuk Bölümü’ne mali katkıda bulunmak üzere konser veriyor.

Müzik Gönüllüleri Derneği’nin organizasyonuyla, Near East Bank katkılarıyla düzenlenecek konser, 27 Ocak Cumartesi akşamı Acapulco Otel’de olacak. Konser saat 20.00’de başlayacak.

Dernekten verilen bilgiye göre, konserin geliriyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yenidoğan çocuklara yoğun bakım hizmeti verilen “Prematüre Çocuk Bölümü”ne mali katkıda bulunulacak. 25 TL’den satışa sunulan biletler dernek yetkililerinden veya konser gecesi girişten alınabilecek.