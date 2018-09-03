Büyük Han halk danslarıyla şenlendi

12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali dün akşam tamamlandı. Önceki gün Büyük Han’da da gösteriler yapan ekipler, gece de yine Çağlayan Parkı’ndaydı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Başbakanlık Gençlik Dairesi, Uluslararası Festivaller Birliği, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, ASDER, FOGEM, FOLK-DER, Gençlik Merkezi, GÖÇ-TAŞ, HAS-DER ve TUFAD’ın birlikte organize ettiği 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali dün akşam tamamlandı.

Festivale, KKTC, Türkiye, Çekya, İrlanda, Portekiz’den halk dansları ekipleri katıldı.



BÜYÜK HAN RENKLENDİ

Ekipler, önceki gün öğlen saatlerinde tarihi Büyük Han’da, gece de Çağlayan Parkı’nda gösteriler yaptı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, ekiplerin Büyük Han’daki gösterilerinin ardından LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuk ekipleri LTB binasında kabul etti.

Festival için KKTC’de bulunan konuk ekipler kabulde memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Harmancı’ya ülkelerinden getirdikleri hediyeleri de takdim ettiler.



EKİPLER İÇİN PAYLAŞIM MUTFAĞI PERSONELİNDEN ÖZVERİLİ ÇALIŞMA

Kabulün ardından tüm ekiplere LTB binasında bulunan kafeteryada LTB Paylaşım Mutfağı personeli tarafından hazırlanan geleneksel yemekler ikram edildi.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı kabulde yaptığı konuşmada 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin çok başarılı geçtiğini söyleyerek açılışından itibaren tüm Lefkoşalıların keyif aldığı bu festivalin önemli bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Harmancı, farklı kültürlerden insanların birbirini tanımasına da vesile olan bu tür etkinliklerde unutulmayacak dostlukların da kurulduğunu ifade ederek kurulan her dostluğun bir barış kalesi haline geldiğinin altını çizdi.

NEBİH

Festival Komitesi adına konuşan Ali Nebih ise 7 dernekle beraber zorluklar içinde gerçekleştirdikleri festivalin, sivil toplum, devlet ve yerel yönetim işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Nebih, derneklerin destek olmadan bu tür etkinlikleri gerçekleştirmesinin zor olduğuna dikkat çekerek festivalin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi’ne teşekkür etti. Nebih ayrıca festivale her sene büyük bir ilgi olduğuna dikkat çekerek ilerleyen yıllarda bu ilginin artarak devam edeceğine inanç belirtti.

