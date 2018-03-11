“Bu anıt gençlere ışık tutacak”

Aydınköy’de inşa edilen Malya Şehitleri Anıtı törenle açıldı. Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre vurguladı: “Bu anıt gençlere gelecekte ışık tutacaktır. Şehitlerin hatırasını canlandıracaktır”

Aydınköy’de inşa edilen Malya Şehitleri Anıtı dün düzenlenen törenle açıldı.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin de katıldığı törende, 10Mart 1964’te, Malya’da (Bağlarbaşı) şehit düşenler de anıldı.

Tören, çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruş ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından konuşmalar yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, törende yaptığı konuşmada,“Bu anıt gençlere gelecekte ışık tutacaktır. Şehitlerin hatırasını canlandıracaktır” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün zor günlerden geçtiğini hatırlatan Töre, çocuklara bırakılacak en büyük mirasın KKTC olduğunu söyledi. Töre, sözlerini “Şehitleri yaşatmak için yapmamız gereken KKTC’ye sahip çıkmaktır” şeklinde sürdürdü.

Aydınköy Muhtarı Tamer Tayanç da konuşmasında, şehitliğin yapılmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

Köy sakini Altan Caner ise mücadele yıllarında Malya’da yaşanan çatışmaları anlattı.

Tören, Aydınköy İlkokulu öğrencilerinin şiir okumasının ardından sona erdi.



