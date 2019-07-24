Beyarmudu festivale hazır

Beyarmudu Belediyesi 9. Patates Kültür Sanat Festivali ile 6. Uluslararası Halk Dansları Festivali, 31 Temmuz’da başlıyor. Festivalde birçok sportif, kültürel ve sanatsal etkinliğin yanı sıra yerli ve yabancı sanatçıların konserleri yer alacak

Beyarmudu Belediyesi 9. Patates Kültür Sanat Festivali ile 6. Uluslararası Halk Dansları festivalinin programı dün düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.

Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, kültür ve sanatla öne çıkan bir belde olduklarını ifade ederek 31 Temmuz Çarşamba günü başlayacak festival kapsamında birçok sportif, kültürel ve sanatsal etkinliğin yanı sıra yerli ve yabancı sanatçıların da konserlerinin yer alacağını söyledi.

Beyarmudu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda ilk konuşmayı yapan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, kültür ve sanatta öne çıkan bir belde olduklarını ifade ederek söz konusu festivaller aracılığı ile çeşitli dünya kültürlerini ülkede ağırlayarak ülke kültürlerin buluşarak kaynaşmasına olanak sağladıklarını vurguladı.

“Bu bağlamda bugüne kadar festivalimizde misafir ettiğimiz 7 kıtadan kırkın üzerinde ekibi kültürümüzle buluşturup, dünyanın farklı bölgelerinde fahri kültür elçileri yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz” diyen Edip, her dönemde beldede uluslararası nitelikte tiyatro sanatı, halk dansları, koro ve çok sesli müzik konserleri sunduklarını kaydetti.

Belediyenin sadece kültür sanatta değil aynı zamanda spor alanında da başarıları olduğunu anlatan Edip, “Bu yılki festivalimizin tanıtım cümlesini şu şekilde belirledik: ‘Kıtalar Beyarmudu’nda buluşuyor, kültürlerin meşalesi Mesarya’da alevleniyor’” dedi.

6. uluslararası Halk Dansları Festivali Koordinatörü Zeki Tuncelli de söz konusu festivalin CİOFF’a aday olduğunu kaydederek, bu sene CİOFF’a üye 7 ülkenin festivalde yer alacağını belirtti.

SEYLANİ

Beyarmudu Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü İzel Seylani ise Beyarmudu Belediyesi olarak uluslararası kültürlerin kaynaşması ve bölge halkıyla buluşması adına nitelikli festivaller sunma çabasıyla uzun süredir çalıştıklarını söyledi. Bu çerçevede festivalde Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun yanı sıra Fransa, Meksika, Mısır, Sırbistan, Makedonya, Rusya ve Türkiye Cumhuriyeti’nden konuk ekiplerin geleceğini dile getiren Seylani, belediye olarak genç müzisyenleri de desteklediklerini ve festivalde yer verdiklerini ifade etti.



KÜÇÜKÖZDEMİR

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür yardımcısı Murat Küçüközdemir de sanata ve kültüre olan desteklerinin devam edeceğini dile getirerek, festival süresince gerçekleştirecekleri uygulamalar hakkında detaylı bilgi verdi.

HALKSEVEN

Daha sonra Patatesciler Birliği Başkanı Engin Halkseven, festivalde yer alacak yerli sanatçılar, Final Organizasyon Direktörü Yıltan Tozakı ve belediye meclis üyeleri Mustafa Dostbilen ve Ahmet Zort söz alarak festivalde yer almaktan ve katkı koymaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

31 Temmuz’da başlayacak festival sürecinde çeşitli kültür, sanat ve sportif etkinliklerin yanı sıra Şef Ersin Tünay yönetiminde Burcu Çavdaro konseri, Hakan Arap konseri, Geleneksel Kostüm Güzeli ve Yakışıklısı yarışması, Grup Sabare konseri, Fire Storm Ateş Show, Obüs Kukla ve ilizyon gösterisi, Mustafa Eralp Kutbittin ve Grup Otantik ile Kurtalan Ekspres konseri yer alacak.

4 Ağustos’ta sona erecek festivalin son etkinliği ise Sultan Durusular ve Murat Kekili konserleri olacak.