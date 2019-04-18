Af, merhamet ve mağfiret gecesi” Berat Kandili yarın idrak edilecek.



Hala Sultan Camii’nde 20.15’te başlayacak Berat Kandili Programı BRT 1’den canlı verilecek. Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Beraat Kandili nedeniyle yayımladığı yazılı açıklamasında, 19 Nisan Cuma gününü Cumartesine bağlayan gece, asırlardır derin bir saygı ve heyecanla idrak ettikleri ‘af, merhamet ve mağfiret’ gecesi olan Berat Kandili’ni idrak edeceklerini kaydetti.



Berat sözü “Beraet” kelimesinin kısaltılmış şekli olduğunu ifade eden Atalay, bunun “borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak” demek olduğunu, başka bir ifadeyle “Berat Gecesinin” günahlardan kurtuluş gecesi anlamına geldiğini vurguladı.



Atalay, “Mübarek Ramazan ayının habercisi olan bu gecede Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) öğrettiği gibi ‘Allah’ım, azabından affına, gazabından rızana sığınıyor, senden yine sana ilticâ ediyorum. Şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim’ şeklinde bol bol dua etmeliyiz” dedi.



Talip Atalay şöyle devam etti:

“Yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle çok daha sevaplı olması, bütün hikmetli işlerin ayrımına bu gecede başlanması, Allah'ın af ve bağışlamasının artması ve ilahi rahmetin bütün alemi kuşatması, Peygamberimize tam bir şefaat etme yetkisinin verilmesi Berat Gecesinin temel özelliklerindendir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde ‘Şaban'ın on beşinci gecesi geldiğinde geceyi ibadet, gündüzü de oruçla geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah, rahmetiyle dünya semasına iner ve şöyle seslenir: 'Bağışlanma dileyen yok mu, bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, rızıklandırayım. Belaya uğrayan yok mu, selamet ve afiyet vereyim.’ Böylece fecrin doğuşuna kadar bu durum devam eder.’ buyurarak, bu gecede Allah’a açılan ellerin boş çevrilmeyeceği müjdesini vermiştir.



Müminler, müjdelenen bu af ve mağfirete ulaşabilmek için asırlardır bu geceyi hata ve günahlardan tövbe ederek kurtulma, Allah’ın rızasını kazanmak için inananların önüne açılmış fırsat kapısı olarak görmüştür. Geleneksel olarak Milletimizce de Berat Gecesi manevi bir fırsat olarak görülmüş, karanlıkları aydınlatan ışık gibi yorumlanmış, kandil olarak adlandırılmış ve coşkuyla idrak edilmiştir.

Bu zaman dilimlerinin rahmet ve bereketinden hakkıyla faydalanabilmek için asırlardır yaptığımız gibi, hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'i okumalı, anlamalı, öngördüğü biçimde yaşamaya çalışmalı, Peygamberimizin işaret ettiği, evrensel değerleri yaşamımıza dahil etmeye çaba sarf etmeliyiz”



Talip Atalay, yıllardır savaş ve terörün kıskacında inleyen bir Ramazan’a daha zulüm altında, gayr-i insani şartlarda girmeye mecbur bırakılan milyonlarca mazlumu düşünmek ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için elden gelen bütün imkânların seferber edilmesi gerektiğini belirtti.

