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Azerbaycan Diaspora Merkezi Mağusa’da açıldı

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Kuzey Kıbrıs Azerbaycan Diaspora Merkezi Başkanı, Rau Masum Diniyev açılışta yaptığı konuşmada, merkezin kuruluş amaçlarını ifade ederek, Azerbaycanlı öğrencilere barınma da dahil her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti

Azerbaycan Diaspora Merkezi Mağusa’da açıldı
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Kuzey Kıbrıs Azerbaycan Diaspora Merkezi, bugün Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin de katılımıyla düzenlenen törenle Gazimağusa’da açıldı.

Kuzey Kıbrıs Azerbaycan Diaspora Merkezi Başkanı, Rau Masum Diniyev açılışta yaptığı konuşmada, merkezin kuruluş amaçlarını ifade ederek, Azerbaycanlı öğrencilere barınma da dahil her türlü yardıma hazır olduklarını vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kardeşliğine vurgu yaparak, en erken zamanda iki ülkenin karşılıklı birbirini tanıması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından, kurdele kesimiyle açılış gerçekleştirildi.

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