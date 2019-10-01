KKTC Alevi Kültür Merkezi’nin Cihangir’deki Cemevi kültür kompleksinde düzenlediği Aşure etkinliğinde birlik ve beraberlik mesajı verildi

KKTC Alevi Kültür Merkezi Aşure etkinliği düzenledi.

Merkezin Cihangir’deki Cemevi kültür kompleksinde düzenlenen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajı verildi, aşure dağıtıldı.

Saygı duruşu ile başlayan etkinkte ilk sözü Alevi Kültür Merkezi başkanı Metin Kaya aldı.

Kaya konuşmasında, farklı inanç ve kültürlerin, din, dil, mezhep ayrımı gözetilmeksizin anayasal haklardan eşit yurttaşlar olarak faydalandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs’taki kültür zenginliğinin korunmasının önemine de vurgu yapan Kaya, “ eğitim alanında tek tip din eğitim sistemi kaldırılmalı, çoğulcu demokratik, laik, çağdaş bir sistem uygulanması sağlanmalıdır” dedi…

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da cemevinin yapılmasına katkı koyan tüm siyasi partilere teşekkür ederek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk ise etkinliğe siyasi konuşma yapmaya gelmediklerini belirterek, merkezin kuruluşuna katkı koymaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

DP milletvekili Serdar Denktaş ise Cemevi projesinin yapım aşamasından beri tüm siyasi partilerle işbirliği içerisinde çalıştıklarını ifade ederek ,”sizlerin girişimi ve devletin katkısı ile cemevi pırıl pırıl bir noktaya geldi” dedi.

Her inanışın kendileri için makbul olduğunu ifade eden TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise hükümetleri döneminde din dersini seçmeli hale getirdiklerini ancak dersin içeriğinin yeniden belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti…

HP milletvekili Jale Refik Rogers ise gelenekleri, inançları gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekerek bu tür etkinliklerin şükretmeyi öğrettiğini belirti.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ise parti olarak farklı kültürlerin birarada yaşama becerisini göstermeleri gerektiğine inandıklarını kaydetti, “ biz önce kendi içimizde sevgiyi saygıyı hoşgörüyü kabulleneceğiz ki ileride karşıdaki toplumda bir birliktelik kurabilelim” şeklinde konuştu.

Başbakan Ersin Tatar ise “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında farklı kültürlerin, inanç özgürlüğünün en iyi şeklide idrak edilmesi ve herkesin dilediği gibi yaşaması bizim devletimizin erdemidir. Dolayısıyla devletimizin değerini iyi bilelim” dedi.

Konuşmaların ardından Zakir Deniz Şimsek bağlama dinletisi sundu, ardından aşure dağıtıldı.