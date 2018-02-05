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Alevi Kültür Merkezi ağaç dikti

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Alevi Kültür Merkezi ağaç dikti
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Alevi Kültür Merkezi Gazimağusa Şubesi, Çanakkale Göller bölgesindeki piknik alanına ağaç dikti.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi’nin katkıları ile Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı’nın da katıldığı ağaç dikimi etkinliğinde Çanakkale Göleti’nin etrafına birçok servi ağacı fidanı ekildi.

Alevi Kültür Merkezi Gazimağusa Şube Başkanı Zeynel Arslan yaptığı açıklamada “Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam adına ağaç dikmeli ve özellikle de çocuklarımızı bu konuda özendirmeliyiz. Doğayı koruyarak gelecek kuşaklara temiz ve yaşanacak bir dünya sağlamak en önemli görevlerimizden birisidir” dedi. 

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