"Alaminyo'da bir savaş suçu işlendiği Güney'de de kabul edildi"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Alaminyo’da bir savaş suçu işlendiğini, bunun sıradan bir çatışmayla ölüm değil, savaş ve insanlık suçuyla ölüm olduğunu söylediğini kaydederek, Politis Gazetesi’nde yer alan yazıda bir savaş suçu işlendiğinin ilk kez açıkça kabul edildiğini belirtti

Alaminyo Şehitleri dün akşam Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Tören protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Törende daha sonra günün anlam ve önemini belirten şiir okundu, ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler konuşma yaptı.

ÖZERSAY: “ŞEHİTLERİN BİRLİKTELİK RUHUNDAN, BİRBİRLERİNE YASLANARAK, OMUZ OMUZA VERDİKLERİ MÜCADELEDEN DE DERS ÇIKARMAK GEREK”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, törene konuşma yapmak ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı olarak değil, bir şehit yakını olarak katıldığını söyledi. Özersay, öncelikli söz söylemesi gerekenlerin şehit aileleri olduğunu, ancak tören sisteminde bunun göz ardı edildiğini kaydetti.

Özersay, Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı yapılırken kendisinin çocuk olduğunu anlatarak, “Kalıplar kurulurken de buradaydım. Bu geçen sürede kayıp şehitler bulundu ve 2007’de onları Kuzey Kıbrıs’a hak ettikleri gibi defnedebildik” dedi.

Birkaç şehidin isminin fazladan zikredildiğini dile getiren Özersay, bu konuda bir düzeltme yapmak istediğini söyledi ve “Bütün şehitler bizim için birdir, eşittir, hiçbir fark yoktur” şeklinde konuştu.

Kendisinin 15 yıl önce burada bir konuşma yaptığını anımsatan Özersay, Alaminyo’da bir savaş suçu işlendiğini, bunun sıradan bir çatışmayla ölüm değil, savaş ve insanlık suçuyla ölüm olduğunu söylediğini kaydetti.

“SAVAŞ SUÇU İŞLENDİĞİNİN İLK KEZ AÇIKÇA KABUL EDİLDİ”

Özersay, bu konuda güzel ve önemli bir gelişme olduğunu da ifade ederek, önceki gün Rum tarafında yayımlanan bir gazetede Aleminyo’da katledilen şehitlerle ilgili bir yazının yer aldığını belirtti.

Politis Gazetesi’nde yer alan bu yazıda, bir savaş suçu işlendiğinin ilk kez açıkça kabul edildiğini belirten Özersay, bunun bir yüzleşme olduğunu ifade etti.

Özersay, “Bu çok küçük bir başlangıçtır. Ama geçmişte olup bitenden nefret üretmek değil, doğruları herkesin görmesini sağlayacak dersler çıkarmaktır. Geçen süre zarfında en azından Kıbrıs Türkü olarak önemli ölçüde bunu yapmayı başardık diye düşünüyorum. Kıbrıs Rum tarafı da bu yüzleşme sürecinde evet biz bunu yaptık ve yanlıştı demeye başlarsa o zaman geleceğe daha güvenle bakabiliriz” dedi.

“OMUZ OMUZA MÜCADELE ETME UNUTULDU”

Şehitlerin birliktelik ruhundan ve birbirlerine yaslanarak, omuz omuza verdikleri mücadeleden ders çıkarmak gerektiğini dile getiren Kudret Özersay, Kıbrıs Türk halkının uzun zamandır omuz omuza mücadele etmeyi unuttuğunu söyledi.

Özersay, “Önümüze bakarak, toplumun sorumluluklarını bilerek, omuz omuza mücadele edersek, zaten şehitlerin çocukları, torunları ve hatta torun çocukları da yetişmiştirler ve Kıbrıs Tür halkının haklarını her platformda savunacak noktaya gelmiştirler. Geleceğimiz umutla dolu ve parlaktır” dedi.

TÖRE: “ALAMİNYO KÖYLÜLERİ BÜYÜK BİR DİRENİŞ GÖSTERDİ”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, Alaminyo köylülerinin büyük bir direniş gösterdiklerini ancak köyün düşmesi sonucu 15 kişinin kurşuna dizilerek şehit edildiğini anımsattı.

Töre, şehitlerin asla unutulmamasını ve KKTC devletinin yaşatılmasını istedi.

KARAVEZİRLER: “GELİN ADAMIZI DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL EDECEK BİR BARIŞ ADASI YAPALIM”

Değirmenlik Belediye Başkanı Karavezirler, 1974’te Larnaka’ya bağlı Geçitkale bölüğü Alaminyo takımında görev yapan 15 şehit ile 1967 yılında şehit olan 5 kişi saygı ve minnetle andıklarını ifade ederek, 20 Temmuz 1974’ten sonra adada kan akmadığına işaret etti.

Rum tarafına da seslenen Karavezirler, “Gelin adamızı dünyaya örnek teşkil edecek bir barış adası yapalım” dedi.

Karaveziler daha sonra aralarında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın babası Hüseyin Özersay ve amcasının da olduğu şehitlerin isimlerini sayarak, andı.