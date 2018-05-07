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Akıncılar, Luricina Panayırı’yla canlandı

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Akıncılar köyünde dün sabah saatlerinde başlayan ‘Evvel Zaman İçinde Luricina Panayırı’na yoğun katılım olurken, oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı

Akıncılar, Luricina Panayırı’yla canlandı
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11’incisi düzenlenen Evvel Zaman İçinde Luricina Panayırı Akıncılar köy meydanında yer aldı.

Dün sabah saatlerinde başlayan etkinliklerde çeşitli müzik dinletileri ve dans gösterileri yer aldı, kurulan stantlarda ise Kıbrıs’a özgü çeşitli yiyecek, içecek ve el işi satıldı. Panayıra, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de katıldı, vatandaşlarla sohbet etti, stantları gezdi…

Etkinliğe eşi Meral Akıncı ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da “Bir kez daha sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

Bu gibi festivaller, insanları bir araya getiriyor ve bir dayanışma alanı oluyor” ifadelerini kullandı

Etkinlikte konuşma yapan Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Akıncılar’dan başka bölgelere ve ülkelere hatırı sayılır göç yaşandığını belirterek, en kısa zamanda köye dönüşün başlaması temennisinde bulundu.

KKTC’yi yaşatmanın milli bir görev olduğuna da dikkati çeken Töre, halkın güvende olduğunu çünkü yanı başında güçlü bir Türkiye bulunduğunu söyledi.

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