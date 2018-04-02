Akıncı ve Erhürman'da İskeledeydi

Farklılığı zenginlik olarak görüp, güzelliğinden yararlanmalıyız

Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye’nin ve dünyanın değişik bölgelerinden gelip kalıcı olarak yerleşen insanlarımız olduğunu, bunun bir zenginlik olduğunu belirterek “Bundan rahatsızlık duymaya gerek yoktur. Bu farklılığı zenginlik olarak görüp, güzelliğinden yararlanmanın yollarını bulmamız lazımdır” dediCumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İskele Belediyesi’nin bu yıl 3.’sünü düzenlediği Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Eşi Meral Akıncı ile etkinlikteki stantları ziyaret ederek alışveriş yapan Cumhurbaşkanı, yurttaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, etkinlik başlangıcındaki konuşmasında, Türkiye’nin ve dünyanın değişik bölgelerinden gelip kalıcı olarak yerleşen insanlarımız olduğunu, bunun bir zenginlik olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Bundan rahatsızlık duymaya gerek yoktur. Bu farklılığı zenginlik olarak görüp, güzelliğinden yararlanmanın yollarını bulmamız lazımdır”.

Adada değişik kültürlerden, değişik coğrafyalardan, değişik yaşam biçimlerinden gelmiş insanlar olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu zenginliğimiz 100’den fazla ülkeden 100 bin üniversite öğrencisinin getirdikleriyle sınırlı değildir” dedi.

“Doğaldır ki, toplumlar yaşadıkları coğrafyaya göre, oradan gelen geçen medeniyetlerden etkilenerek, yüzyıllar içinde süzerek bir yaşam biçimi, bir kültür oluştururlar” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıslı Türk kimliğinin 1571’den günümüze yüzyıllar içinde oluşa geldiğini ifade etti.





“Çok kültürlülüğü bir zenginlik olarak yaşamalıyız”



KKTC’ye yerleşen, geleceğini burada kuran çok sayıda insanın yarattığı çok kültürlülük de olduğunu söyleyen Başbakan Erhürman, bunun bir an önce farkına varılıp, çok kültürlülüğü bir zenginlik olarak yaşamanın yollarını bulmak gerektiğini söyledi



Başbakan Tufan Erhürman, çok kültürlülüğün, ayrışma ve kardeşliğe zarar verici bir unsur değil, zenginlik olarak yaşanması gerektiğini belirterek, “Çok kültürlülüğü, kardeşlik zemini üzerine kurulmuş bir zenginlik olarak yaşamayı başaranlar olacağız” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, İskele Belediyesi 3. Kültürlerin Kaynaşması etkinliğine katıldı.

İskele Çarşı Merkezi'ndeki etkinlik gün boyu devam edecek.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Erhürman, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, iletişim ve ulaşımın her gün daha da geliştiği ve kolaylaştığı dünyada “iki tür halk” olduğuna işaret ederek, “Birçok kültürlü olduğunu fark edip bunu bir sorun olarak yaşayanlar, ikincisi çok kültürlü olduğunu fark edip bunu bir zenginlik olarak yaşamayı becerenler. Yani dünyada artık bugün geldiğimiz noktada ‘ben çok kültürlü değilim’ diyebilen, bunu bir gerçek olarak ortaya koyabilen kimse yok. Mesele, bunu nasıl yaşayabildiğinizdir. Eğer beceriksizseniz, eğer olan bitenin farkında değilseniz, bu sizin için sorun olur ama eğer dünyada ne olup bittiğinin farkındaysanız ve gerçekten barış içinde bir arada yaşamaya inanmışsanız bunu bir zenginlik olarak yaşamayı da becerirsiniz” dedi.



“ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜ BİR ZENGİNLİK OLARAK YAŞAMANIN YOLLARINI BULMAK GEREKİYOR”

KKTC’nin çok hızlı bir şekilde bu döngünün içine girdiğini, sadece üniversitelere çok sayıda milletlerden gelen insanın yarattığı çok kültürlülüğün ötesinde, KKTC’ye yerleşen, geleceğini burada kuran çok sayıda insanın yarattığı çok kültürlülük de olduğuna değinen Başbakan Erhürman, bunun bir an önce farkına varılıp, çok kültürlülüğü bir zenginlik olarak yaşamanın yollarını bulmak gerektiğini söyledi.

Başbakan Erhürman, böyle bir zenginliğin, “turizmde cazibemiz kimliğimizdir” dedikleri kimliğin, dinamik ve daha cazip hale gelmesini sağlayacağını kaydetti.

“Kültürlerin kaynaşması” etkinliğinin kendisi için ayrı bir önem taşıdığına dikkat çeken Erhürman, sözlerini şöyle tamamladı:

“O, birleşik kültür beni çok heyecanlandırıyor. Her defasında söylüyorum; Karadenizli kardeşlerimizin buradaki Kuzeyin Yıldızları’nın halk dansları ayrı bir heyecan kaynağı. Ama onun yanına, özellikle bu bölgede Adanalıları, Anteplileri, Orduluları, Hataylıları, onları da eklemenin zamanıdır. Onların yemeklerini de Kıbrıs’ın Kuzeyinde daha önceden beri var olan yemeklerle buluşturmanın zamanıdır. Ve bunu, bir zenginlik olarak yaşamalı. Altını çiziyorum, asla bir ayrışma sebebi olarak yaşamamalı, asla kardeşliğimize zarar verecek bir şey olarak yaşamamalı, bir zenginlik olarak, Doğulusuyla, Güney Doğulusuyla, Karadenizlisiyle, Hataylısıyla, Anteplisiyle, Adanalısıyla, Ordulusuyla ve tabi ki şimdi artık Ruslarıyla, Ukraynalılarıyla biz burada farklılıklarımızla birlikte biriz, bütünüz ve hepimiz kardeşiz dediğimiz, yer olarak İskele başlangıç noktasını oluşturdu. Umarım bunu bütün ülkemizde de yaşayacağız. Biz, başarısız olanlardan değil, çok kültürlülüğü, kardeşlik zemini üzerine kurulmuş bir zenginlik olarak yaşamayı başaranlar olacağız. Bunun, önemli fişeklerinden birini attığı için İskele Belediye Başkanı, belediye Meclis üyelerini, vefakâr, cefakâr belediye çalışanlarını gönülden kutluyorum.”







Başbakan Erhürman, “Cittaslow Market”i ziyaret etti



Başbakan Tufan Erhürman, Mehmetçik Belediyesi’ne bağlı “Cittaslow Market”i ziyaret etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erhürman eşi Nilden Erhürman’la birlikte, pazarda, kendi ürettikleri ürünleri satan pazar esnafı ile sohbet etti, alış-veriş yaptı.

Başbakan Erhürman’a, ziyarette, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli eşlik etti.