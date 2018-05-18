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9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu düzenliyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ – KAM) edebiyat temasıyla iki gün sürecek “İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu” düzenliyor

9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu düzenliyor
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Bu yıl dokuzuncusu yapılacak sempozyum, Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda pazartesi saat 09.00’da başlayacak ve Salı gün tamamlanacak. Sempozyumda 7 oturumda 26 sunum gerçekleştirilecek.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu, DAÜ – KAM tarafından iki yılda bir düzenleniyor. Bu yılki temaysa “Edebiyat”.

Sempozyumda, Kıbrıs Türk yazısına önemli katkılarda bulunan Harid Fedai, Ali Nesim, Filiz Naldöven, Fikret Demirağ, Kutlu Adalı, M. Taner Baybars ile Kaya Çanca’nın hayat öyküleri, mücadeleleri ve topluma katkıları anlatılacak, bu isimlerle ilgili bildiriler sunulacak

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