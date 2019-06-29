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51. Geleneksel İskele Festivali başladı

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10 gün sürecek festivalin açılışını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptı. Festival ateşini İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaktı. Açılışta barış, dostluk ve sevgi yazılı balonlar ve güvercinler uçurulurdu.

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51. Geleneksel İskele Festivali başladı
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Belediyeden verilen bilgiye göre, açılışta, bu yıl 24’üncüsü düzenlenen İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan ekipler de gösteri sundu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, törende yaptığı konuşmada “KKTC’nin en eski festivali olan İskele Festivali sınırları aştı, uluslararası boyut kazandı.

Bunu görmek gurur verici” derken, Genç CIOFF Dünya Başkanı Kağan Tiftik, festivalin ülkenin tanıtılmasına katkı sağladığına işaret etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Akıncı da konuşma yaptı. Akıncı’nın yanı sıra devlet ve hükümet yetkililerinin de katıldığı festivalde, Köy Kadın Kursları sergisi de açıldı.

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