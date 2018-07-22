20 Temmuz İzmir’de de kutlandı

Törene, KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin, T.C Lefkoşa eski Büyükelci Şakir Fakılı, İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Ege Ordusu Garnizon Komutanlığını temsilen Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan ile gaziler, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı

Niyazi Ergülen/ İzmir

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44'üncü yıl dönümü İzmir'de törenle kutlandı.

Törene, KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin, T.C Lefkoşa eski Büyükelci Şakir Fakılı, İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Ege Ordusu Garnizon Komutanlığını temsilen Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan ile gaziler, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

20 Temmuz Cuma günü sabah 10.00 da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenklerin konulması ve saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İzmir Başkonsolosu İpal Emin, 44 yıl önce bugün, Türkiye'nin tarihi bir karar alarak Kıbrıs'ta Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiğini ve Kıbrıs Türk halkını esaretten, toplu mezarlardan kurtardığını belirtti. Kıbrıs sorununun devam etmesi kimsenin yararına olmadığına dikkati çeken Emin, "Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye ile tam bir mutabakat çerçevesinde ortaya koydukları irade ve çabalarıyla çözüm yolunda ellerinden geleni yapmıştır. Rum liderliği, biz Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görmeye devam ettiği sürece, Kıbrıs'ta iki halk arasında adil ve kalıcı bir çözüm tesis etmek mümkün olmayacaktır." diye konuştu.

Törenin ardından İpal Emin, KKTC İzmir Konsolosluğu'nda tebrikleri kabul etti. Konsoloslukta davetliler e verilen kokteyl e Lefkoşa eski Büyükelcisi Şakir Fakılı , İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Ege Ordusu Garnizon Komutanlığını temsilen Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan ile gaziler, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.