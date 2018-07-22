banner107
“Tekne battıktan sonra 9 saat denizde kaldık”
“Tekne battıktan sonra 9 saat denizde kaldık”
35 0
Yeni Toyota Supra gün sayıyor
Yeni Toyota Supra gün sayıyor
36 0
Kaplanlar sahaya indi
Kaplanlar sahaya indi
89 0
Son şampiyondan futbola dev bütçe
Son şampiyondan futbola dev bütçe
45 0
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
333 0
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
69 0
Beyni formda tutan zeka oyunları
Beyni formda tutan zeka oyunları
64 0
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
81 0
banner82
banner147

20 Temmuz İzmir’de de kutlandı

banner27

Törene, KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin, T.C Lefkoşa eski Büyükelci Şakir Fakılı, İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Ege Ordusu Garnizon Komutanlığını temsilen Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan ile gaziler, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı

20 Temmuz İzmir’de de kutlandı
banner137

Niyazi Ergülen/ İzmir

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44'üncü yıl dönümü İzmir'de törenle kutlandı.

Törene, KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin, T.C Lefkoşa eski Büyükelci Şakir Fakılı, İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Ege Ordusu Garnizon Komutanlığını temsilen Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan ile gaziler, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

20 Temmuz Cuma günü sabah 10.00 da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenklerin konulması ve saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İzmir Başkonsolosu İpal Emin, 44 yıl önce bugün, Türkiye'nin tarihi bir karar alarak Kıbrıs'ta Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiğini ve Kıbrıs Türk halkını esaretten, toplu mezarlardan kurtardığını belirtti. Kıbrıs sorununun devam etmesi kimsenin yararına olmadığına dikkati çeken Emin, "Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye ile tam bir mutabakat çerçevesinde ortaya koydukları irade ve çabalarıyla çözüm yolunda ellerinden geleni yapmıştır. Rum liderliği, biz Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görmeye devam ettiği sürece, Kıbrıs'ta iki halk arasında adil ve kalıcı bir çözüm tesis etmek mümkün olmayacaktır." diye konuştu.

Törenin ardından İpal Emin, KKTC İzmir Konsolosluğu'nda tebrikleri kabul etti. Konsoloslukta davetliler e verilen kokteyl e Lefkoşa eski Büyükelcisi Şakir Fakılı , İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Ege Ordusu Garnizon Komutanlığını temsilen Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan ile gaziler, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.