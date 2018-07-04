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Yıllık enflasyon yüzde 19.41 oldu

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Yıllık enflasyon yüzde 19.41 oldu
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Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarlığı, haziran ayı enflasyon oranını yüzde 2.94 olarak açıkladı.

Devlet Planlama Örgütü’nden açıklanan verilere göre,  2018 yılı Haziran ayı enflasyon oranında (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi), bir önceki aya göre yüzde 2.94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12.11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.41 değişim gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, 433 maddenin ortalama fiyatlarında artış; 54 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş meydana geldi.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç malın, yüzde 194.68 ile Limon, yüzde 88.90 Çilek ve yüzde 66.20 ile Dolmalık Biber olduğu açıklandı.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç malın ise, yüzde 47.89 ile Kabak, yüzde 46.72 ile Bal Kabağı ve yüzde 43.52 ile Kavun oldu.

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