Yıl sonuna kadar piyasaya 1 Milyar 150 milyon TL

Aralık sonuna kadar kasım ve aralık maaşları ile 13. maaşlar dahil çeşitli ödemelerle piyasaya 1 milyar 150 milyon TL civarında bir rakamın sunulmuş olacağını belirten Denktaş, işçi ödemeleri için 5,2 milyon TL, ek mesailer için 10, 2 milyon TL, kuraklık ödemeleri için 27 milyon TL, arpa alımları için 22 milyon TL, müteahhitlere 18 milyon TL, KIBTEK’e 18,6 milyon TL olmak üzere olmak üzere Cuma gününe kadar piyasaya 94 milyon TL yansıyacağını açıkladı

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, aralık sonuna kadar kasım ve aralık maaşları ile 13. maaşlar dahil çeşitli ödemelerle piyasaya 1 milyar 150 milyon TL civarında bir rakamın sunulmuş olacağını açıkladı.

Toplantıda, Cumhuriyet Meclisi üst kadrosuna yapılan atamalar tartışıldı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, yapılan atamaların “partizanlık” olduğunu iddia etti, çok yanlış bulduklarını, rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da, atamaların liyakat içerisinde yapıldığını ifade etti.

Genel Kurul’da başkanlığın sunuşları kısmında Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin, Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereleri, UBP Grup Başkan Vekilliği’nin Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki üye değişikliğine ilişkin tezkeresi, Genel Tarım Sigortası Fonu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi, Genel Tarım Sigortası Fonu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi görüşüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili tezkerenin okunması üzerine söz alarak, sosyal güvenlik ve sosyal sigortalar ile ilgili yasada Ersan Saner döneminde hazırlanan tasarı üzerinde çalıştıklarını ve maddeleri artırdıklarını kaydetti.

Çeler, resen kayıt ve geliştirilen maddeler hakkında bilgi verdi. Çeler, yasa değişiklik tasarısında işçiyi koruma ve iş kazalarını önleme konusunda adımlar atıldığını, iş kazası geçirenlerin kaza gününden itibaren iş görmezlik maaşı alabilmesinin sağlandığını, yaşlılık aylığından yararlanma koşullarında iyileştirme yaptıklarını, iş kazası ve mesleki tehlikelerde düzenleme yapıldığını, prim artışına gidildiğini, yersiz ödemelerin geri alınması, aylık düzenlemesi gibi düzenlemeleri madde madde anlattı.

Tezkere konuşmanın ardından oy birliğiyle kabul edildi.

UBP Milletvekili Ersan Saner de söz alarak, ivediliği istenen Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik ile ilgili yasalar görüşülürken ilk olarak merhum Sonay Adem’in anılması gerektiğini ifade ederek, bakanlığı döneminde yaptığı çalışmaları anımsattı.

Saner, sistemin sürdürülebilir olması için çalışmaların düzenli yapılması gerektiğini ifade etti ve değişiklikleri madde madde değerlendirdi.

Resen kayıt uygulamasını eleştiren Saner, komite toplantısında bu konunun tartışılacağını katkı koyacağını ancak resen sözüne karşı çıktığını, resenin “denetim yapamıyorum” anlamına geldiğini ifade etti. Saner, tezkereye olumlu oy vereceklerini kaydetti.

Bakan Çeler de yeniden söz alarak, resene ihtiyaç duyulduğunu, mahkemeye başvurularda bunun önemli olduğunu kaydetti ve düzenlemenin gerekçelerini anlattı. Özel sektör çalışanlarının aldığı maaşları söyleyemediğini, büyük şirketlerin gerçek kazanç üzerinden yatırımları yapmadığını, çalışanların da kayba uğradığını anlatan Çeler, bu işin üzerinde ısrarla duracağını söyledi.

Çeler, bu konuda komitede yapılacak katkılara ve önerilere açık olacaklarını kaydetti.

Ersan Saner de, bir iş yerinde patron veya çalışan diye bir ayrımı kabul etmediğini ifade ederek, bir iş yerinde ayrım yapmadan herkesin hakkının korunmasının önemine vurgu yaptı. Saner, yasa tasarısına komitede destek vereceklerini, katkı koyacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından tasarıyla ilgili ivedilik tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

HER ŞEY KÖTÜ DEĞİL” DİYEN DENKTAŞ YEREL KAYNAKLARLA ÖDENECEK RAKAMLARI AÇIKLADI

Daha sonra söz alan Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, hep sorunlardan bahsedildiğini ancak ekonomik konularda vatandaşa moral verilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Her şey kötü değil. Az sonra vereceğim rakamlar hiçbir borçlanmaya gitmeden kendi yerel kaynaklarımızla ödenecek. 5,2 milyon TL işçi ödemesi yapılacak. Ek mesailer ile ilgili sıkıntılar aşıldı, 10,2 milyon TL ödenecek. Genel Tarım Sigortası Fonu’na kuraklık ödemeleri için 27 milyon TL bugün aktarıldı. TÜK’e arpa alımları için 22 milyon TL bugün aktarılıyor. Savunma bütçesinden 18, 6 milyon TL KIBTEK’e yarın ödeniyor.

Yatırım kalemlerinden müteahhitlere 18 milyon TL, toplamda 94 milyon TL Cuma gününe kadar piyasaya yansımış olacak.

Aralık sonuna kadar Kasım Aralık ve 13. maaşlar dahil 1 milyar 150 milyon civarında bir rakam piyasaya sunulmuş olacak. Bunun sevinç ve gururunu yaşamalıyız. KKTC Maliyesi bu noktalara ulaşabilmişse bu ekonomik dalgalanmalara rağmen yapılıyorsa Maliye’nin uğraşı eleştiriler olsa bile önemlidir.

“BÜTÇE DİSİPLİNİ HALKIN SIRTINA BASILARAK DEĞİL, KAYIT DIŞILIĞIN ÜZERİNE GİDİLEREK GETİRİLECEK”

Gelecek yıla 825 milyon TL açıkla başlıyoruz ama yıl içine bunu düşüreceğiz. Bu yıl 600 milyon TL ek gelir oldu, ekonomik dalgalanmalar olmasaydı 2018 yılını fazlayla kapatabilirdik. Maliye için 2019 zor bir yıl olacak ama halk için olmayacak. Türkiye ile ekonomik protokol hazır olunca imzalanacak. Bütçe disiplini halkın sırtına basılarak değil kayıt dışılıkların üzerine gidilerek getirilecek.”

Dursun Oğuz’un eleştirisi üzerine Denktaş, Maliye’nin zor bir iş yaptığını, Türkiye kökenli yatırımların gelmediği bir dönemde KKTC kaynaklarından yapılacak ödemelerin önemsizleştirilmemesini istedi.

Denktaş, piyasanın ödemelerle canlandırılacağını böylece Maliye’nin gelirlerinin de artırılacağını kaydetti.

“TÜRKİYE’DEN PARA GELDİ ANCAK…”

Erhan Arıklı’nın Türkiye’den para gelişi olup olmadığını sorması üzerine Denktaş, Türkiye’den para geldiğini ancak yeterli ve beklenen, planlanan kadar olmadığını, bu ödemeler için de borçlanmaya gidilmediğini anlattı