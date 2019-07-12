Yerleşiklerin döviz aşkı devam ederken, cari işlemler dengesi fazla verdi

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
FED Başkanı Powell’ın Çarşamba ve Perşembe günü ABD Senatosu Bankacılıkkomisyonuna yapmış olduğu sunumlarda küresel ticaret ve ekonomik risklerin yatırıma zarar verdiğini, enflasyonun FED’in yüzde 2 hedefinin oldukça altında olduğunu ve ABD ekonomik genişlemesinin canlandırılması gerektiğini vurgulardı. Powell’ın konuşması ardından, 31 Temmuz tarihindeki olağan FOMC toplantısında FED’in küresel risklere ve ticaret savaşlarının getirdiği belirsizliklere paralel para politikasını gevşeteceği beklentisi güçlendi
- Bu sabah itibarı ile, FED’in 25 baz puan faiz indirimine gideceği beklentisi %87,5 ; 50 baz puan faiz indirimine gideceği beklentisi ise %12,5 ihtimalle fiyatlanıyor. Dün ABD’de açıklanan enflasyonun beklentileri karşılaması bir miktar da olsa soru işareti yarattı. Başkan Powell’ın aksine, FED bölgeleri başkanları ABD’de devam eden ekonomik büyüme ve güçlü işletme görünümü ile ilgili daha iyimser bir tablo ortaya koydu
- Bu arada not etmek gerekir ki, ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün itibarı ile %2,14 seviyesine gelerek son 1 ayın en yüksek seviyesini test etti. Birkaç gün önce, piyasaların risksiz faiz oranı olarak takip ettiği 10 yıllık ABD faizi %1,94 seviyelerine kadar gerileyerek Kasım 2016 seviyelerine dönmüştü
- Her hafta Perşembe günü TCMB tarafından açıklanan haftalık Para ve Banka İstatistikleri raporuna göre, gerçek kişilerin (bireylerin) DTH’ları 115,5 milyar dolar seviyesine yükselerek tüm zamanların yeni rekoruna ulaştı (bakınız grafikler)
- Gerçek kişilerin döviz biriktirmeye her seviyede devam ettiklerini görüyoruz. Yerel para biriminden yabancı paraya doğru geçiş (ters para ikamesi), haliyle Türk Lirası faiz oranının %23’lü seviyelerde seyrettiği ve döviz kurun son 3 aydır göreli daha istikrarlı bir patikada seyrettiği bir ortamda, güven kaybı olarak okunuyor.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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