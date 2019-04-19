Yabancı para cinsi mevduatlarda son 2 haftada minimal da olsa gerileme görülüyor

- TCMB’nin her hafta Perşembe günü açıkladığı haftalık para ve banka istatistikleri raporuna göre, bankalarda mevcut yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları(DTH), 12 Nisan ile biten haftada, bir önceki haftaya göre 0,5 milyar dolar azalarak 181,3 milyar dolara geriledi. Mevduatın 108,7 milyar doları gerçek kişilere, 72,7 milyar dolar ise tüzel kişilere ait. Yılbaşından bu yana 20,3 milyar dolar artan DTH’ları, son 2 haftada 0,6 milyar dolar azaldı (bakınız grafikler)
- TCMB’nin her hafta Perşembe günü açıkladığı bir diğer rapor olan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, 12 Nisan ile biten haftada, yurt dışında yerleşiklerin bir önceki haftaya göre hisse senedi portföyü 153,4 milyon dolar artarken; tahvil portföyü (DİBS ve ÖST) ise 141 milyon dolar azaldı. Yurtdışından gelen portföy girişlerinin sıcak değil kaynar para olduğunu anlıyoruz (bakınız grafik)
- Mazbatasını alan Sn. Ekrem İmamoğlu’nun kucaklayıcı tonda vermiş olduğu mesajları önemsediğimizi dün bültenimizde belirtmiştik. Siyasette uzlaşma kültürüne, kuvvet ayrımına ve çok sesliliğe olan inancımızın ışığında, dün Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen birlik mesajlarını da yerinde buluyoruz. Sn. Cumhurbaşkanı, özetle, sandıklarını kapandığını, YSK’nın kararına saygı duyduklarını, ekonomi ve güvenlik konularında ülke olarak “Türkiye İttifakı” ekseninde birleşmenin gerektiğini ve zamanın kızgın demiri soğutma vakti olduğunu söyledi
- Mazbata haberi öncesinde, Salı günü akşamüzeri, gerek siyasilerin Washington temaslarında gelen ılımlı açıklamaların ABD-Türkiye ilişkilerinde yüksek tansiyonunu düşürebileceği yönünde algılanması, gerekse de, Çarşamba günü verilen mazbata ardından USD/TL kuru önemle takip ettiğimiz 5,71 seviyelerini test etmesi ardından dün süratle ve doludizgin bir şekilde, yukarda hedeflediğimiz 5,8450seviyesine yürüdü
- USD/TRY kurunda uzunca bir süredir dile getirdiğimiz yükseliş eğilimli seyrin yavaş yavaş görüntü itibarı ile de teknik analizde çok rastlanan fincan kulp formasyonuna doğru ilerlediğini görüyoruz. 5,71 seviyesinin geçilmesi ile günlerdir ön plana çıkardığımız 5,84-5,85 bandını dün test edilmiş olması ve yine teknik anlamda yükseliş seyir içinde olan kurun, herhangi bir nedenle 5,85 seviyesinin üzerinde gecelik bir kapanış yapması durumunda, sırası ile yukarda 5,99 ve devamında formasyon hedefi olan 6,4 seviyesinin radar menziline girebileceğini öngörüyoruz
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