Washington zirvesi Türk mali piyasaları açısından dönüm noktasıdır

- İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadığını kabul eden Trump’a rağmen, ABD Kongresi’nin Türkiye’nin Rus savunma sistemi S-400'leri satın alması nedeniyle öfkesinin dinmediğini görüyoruz.
- Hatırlanacağı üzere, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, Pazar günü televizyon söyleşisinde, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sisteminin ABD'de ciddi bir hoşnutsuzluk yarattığını ve Ankara satın aldığı Rus silahından "kurtulmaz ise" ABD'nin Türkiye'ye yaptırım başlatabileceğini söyledi.
- O’Brien söyleşisinde, CAATSA olarak bilinen - Amerika’nın dost olmayan ülkelere yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası – ve bugüne kadar İran, Rusya ve Kuzey Kore’ye karşı uygulanan yaptırımların altını çizerek, Senato’da bulunan her iki partinin de güçlü desteğini alarak CAATSA’yı devreye alabileceklerini ve bunun da Türkiye cephesinde sonuçlar doğuracağını söyledi.
- Açık bir şekilde görüleceği üzere, gerek ABD kongresi gerekse de Başkan Trump, Türkiye’nin Barış Pınarı harekatı ardından sıklaştırdıkları yaptırım tehdidi ile devamlı ön plana çıksalar da, şu ana kadar herhangi bir yaptırım da uygulanmadı. Bu minvalde, okuduğumuz kadar ile, Senato’da bekleyen yaptırımların Sn. Cumhurbaşkanı’nın ABD ziyaretine kadar bekletileceğini anlıyoruz.
- Dün de bültenimizde belirttiğimiz üzere, ABD’ye, siyasi anlamda Barış Pınarı Harekatı’nın verdiği itici güçle, ekonomi anlamında son 3 yılın dibini gören enflasyon ve 10 tam puan düşen faizlerin yardımı ile moralli giden Sn. Cumhurbaşkanı’nın yaptırım tehdidine karşı kafasında nasıl bir oyun planı kurduğunu henüz bilmiyoruz.
- NATO içerisinde bu kadar güçlü ve kapsamlı silahlara yer yoktur diyen ABD Senatosu’na karşı pazarlık sürecinde S-400 füzelerini kutularından çıkarılmamasının teklif edilebileceğinden “dik duruş” sergileneceğine varan geniş bir yelpazede pek çok seçeneğin konuşulduğunu not etmek gerekiyor.
- Başkan Trump ile Sn. Cumhurbaşkanı’nın ikili ilişkilerinin çok sağlam olduğunu bilmemize rağmen, ABD Senatosu’nun kararlı duruşu karşısında yarın sonuçlanacak zirvenin nelere gebe olabileceğini henüz kestiremiyoruz.
- Yarın Washington’da gerçekleştirilecek Erdoğan-Trump zirvesini, Türk mali piyasaları açısından “dönüm noktası” olarak gördüğümüzü söylemek bu minvalde pek de yanlış olmayacaktır.
- Piyasa cephesinde ise O’Brien açıklamaları ardından dün günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyen Türk mali piyasaları, günün ikinci yarısında daha dengeli bir patikaya oturdu. USD/TRY kuru Cuma gününü 5,76’lı seviyelerde tamamlaması ardından dün günün ilk yarısında 5,80 seviyesine varan bir yükseliş kaydetse de, günün ikinci yarısında Cuma kapanış seviyelerine geri çekildi.
- Yarın sonuçlanacak zirve öncesinde hazine ihaleleri devam ederken, makro cephede ise bugün açıklanacak cari işlemler dengesi yakından takip edilebilir. Soğuyan ekonomik aktivite ve beraberinde artan turizm gelirleri ile cari dengenin Eylül'de 2-2,5 milyar dolar fazla vermesi; 12 ayık kümülatif cari işlemler fazlasının ise 5 milyar doları aşması bekleniyor.
- Yurtdışı cephede ise büyük bir umutla beklenen ABD-Çin ticaret savaşı radar menzilinde kalmaya devam ederken, gözler endişeli bir şekilde Hong Kong'ta devam eden gösterileri takip ediyor.
- ABD’nin Çin’den gelen ithal ürünlere uyguladığı tarifeleri geri çekme noktasında istekli olmadığını belirten Trump’ın bugün New York Ekonomi Kulübü'nde yapacağı açıklamalar, piyasalar tarafından merakla bekleniyor.
- İngiltere cephesinde seçimler öncesinde hareketli seyir devam ediyor. Brexit Partisi Lideri Farage, seçimlerde Brexit karşıtı partilerin galip gelmesini istemediğini, bu nedenle Muhafazakar Parti’nin kazanmış olduğu bölgelerde aday çıkarmayacaklarını açıklaması ardında GBP/USD paritesi 1,29 seviyesine doğru yelken açtı.
- Sabah saatlerinde Asya piyasalarında iyimser bir görünüm hakim. ABD 10 yıllık devlet tahvili getirileri %1,95 ile son 3 ayın en yüksek seviyesinde salınmaya devam ederken, dolar endeksi bir miktar değer kaybetti. İçerde cari açık, dışarda ise Almanya ZEW endeksi takip edilebili
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