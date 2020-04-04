Veteriner Dairesi çalışanlarına da maaş kesintisi

Veteriner Hekimler Sendikası, elzem ve hayati görevleri aralıksız yürütmelerine rağmen Veteriner Dairesi çalışanlarına maaş kesintisi yapıldığını belirtti

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası, elzem ve hayati görevleri aralıksız yürütmelerine rağmen Veteriner Dairesi çalışanlarına maaş kesintisi yapıldığını belirtti.

Sendika Başkanı Dr. Vet. Hek. Erkut Derviş Özgöray, Bakanlar Kurulunun elzem hizmet yürüten dairelere maaş kesintisi yapılmayacağı kararına rağmen Veteriner Dairesi çalışanlarına maaşlarından kesinti yapıldığını kaydetti.

Hükümetin tüm çalışanlarını ödeyecek kaynağı kalmadıysa, bire bir hastalıkla temas halinde olan tıp doktorları ve hemşirelerin dışında tüm kamu çalışanlarına kesinti yapması gerektiğini belirten Özgöray, “Bazı daire ve kurumlara kesinti yapılmaması UBP-HP hükümetinin adaletsizliğinin göstergesidir. Bizler bu duruma tepkili olsak da halkımızın evlerinde sağlıklı ve rahat kalabilmeleri için dairemizde ve sahadaki görevlerimize eksiksiz devam edeceğimizi belirtiriz” dedi.

Ülkenin kamu görevini yürüten veteriner hekimleri olarak elzem ve hayati görevler yürüttüklerini kaydeden Özgöray, “Veteriner Dairesi bünyesinde mezbaha kontrolleri, kasaplık hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayeneleri, et ve süt ürünleri kontrolleri ile hayvan gıda ithalat ve ihracatı ve laboratuvarlarda gıda güvenliğine yönelik tahlillere kriz döneminde de aksatılmadan devam edilmiştir. Buna ek olarak iki meslektaşımız bilgi ve tecrübelerinden yararlanılmak ve iş gücünü paylaşmak için devlet hastanesi labaratuvarında görevlendirilmişlerdir. Bizler bu görevleri yürütürken insanlarla temas etmek zorunda olduğumuz için hastalık açısında riskli bir konumdayız” dedi.