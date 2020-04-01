banner411
banner69
Yakın Doğu Üniversitesi, sokak hayvanlarını unutmadı
Yakın Doğu Üniversitesi, sokak hayvanlarını unutmadı
5 0
Bolat: Ligler, şampiyon olmadan tamamlanmalı
Bolat: Ligler, şampiyon olmadan tamamlanmalı
11 0
 
Virüslerden ve mikroplardan korunmak için gül suyu kullanın
Virüslerden ve mikroplardan korunmak için gül suyu kullanın
305 0
69 0
26 0
YDİ ders içeriklerini tüm okullardaki öğrencilerin kullanımına açıyor
YDİ ders içeriklerini tüm okullardaki öğrencilerin kullanımına açıyor
76 0
Koronafobi ile nasıl baş edilir?
Koronafobi ile nasıl baş edilir?
862 0
banner374

Vergide indirim yüzde 15 oldu

banner27

Vergide indirim yüzde 15 oldu

Maliye Bakanlığı, 31 Mart - 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak vergi ödemelerine, daha önce uygulamaya konan yüzde 5’lik indirime ek olarak yüzde 10 daha indirim yapıldığını duyurdu, ilgili dönemdeki vergi yatırımlarına toplam yüzde 15 indirim uygulanacağını belirtti.
Bakanlık’tan yapılan açıklamada, 2018 yılında yürürlüğe giren E- Vergi Otomasyon Sistemi uyarınca vergi yatırımlarının, her türlü beyan ve ödemelerin Gelir ve Vergi Dairesi internet sitesi üzerinden online olarak yapılabileceği vurgulandı.
Öte yandan, emeklilerin yoklama belgesi ibrazına da ikinci bir duyuruya kadar gerek olmadığı açıklandı. 
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, tüm Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de çok zor günlerden geçildiğini hatırlatırken, gerek hükümet, gerekse bakanlık olarak vatandaşlar için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. 
Bakan Amcaoğlu, hükümet olarak, özellikle sosyal medyada karşılaştıkları bir çok eleştiride ciddi anlamda haksız ifadeler bulunduğunu, bunun kendilerini üzdüğünü ancak çalışma şevkini asla kırmadığını ekledi. 
Amcaoğlu, bu zor sürecin birlikte çalışarak ve karşılıklı güvenle aşılacağına olan inancının da tam olduğunu belirtti. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.