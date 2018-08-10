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Ve Sterlin 7 oldu!

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Sterlin 7.05’e, Dolar 5,48’e, Euro ise 6,34’e çıktı

Ve Sterlin 7 oldu!
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Dövizde yüksek seyir devam ediyor. 

ABD ile temaslarda bulunan Türk heyetinden ilerleme işareti gelmemesi nedeniyle dolar kuru 5,48 seviyesini bulurken, Euro kuru ise 6,34 TL ile yeni rekora imza atmış oldu. Sterlin/TL ise 7.05’i gördü.

Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD’ye giden Türk heyetiABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı John Sullivan ile bir araya geldi. Ancak, saatler süren görüşmelerden sonra, herhangi bir ilerleme işareti bulunmuyor.

Sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı kurda yeni zirvelerin muhtemel olduğunu dile getirdi.

Görüşmelerin başarısız geçtiğini ve anlaşma sağlanamadığını yazan Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Trump yönetiminin yeni yaptırımları hayata geçirme noktasına geldiğini yazdı. ABD ile ilişkiler tarafında olumlu bir gelişme olmaması durumunda kurda yeni zirveler oluşması muhtemel. 

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