USDTRY: Nisan’ın büyüsü

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para piyasa analizi şöyle:
- USDTRY kuru yedi gündür piskolojik 7 seviyesinin tabir caizse bir gram altında işlem görmeye devam ediyor.
- Bloomberg haberine göre, kamu bankalarının döviz kurunun 7 seviyesini aşmaması için yoğun döviz satışları dikkat çekiyor.
- Kamu, kurun 7 seviyesini geçmesine izin vermek istemezken, TCMB’nin döviz rezervlerine yönelik kaygılar da her geçen gün büyüyor.
- TCMB, Mart ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi gelişmeleri raporunu yayımladı. Resmi rezervler beklentilere paralel aylık bazda %15 gerileyerek 92,1 milyar USD oldu.
- Rezervlerin kompozisyonuna bakarsak, 59,2 milyar USD'si döviz, 31,4 milyar USD'si altından oluşuyor. TCMB’nin taşıdığı swap pozisyonunu Mart sonu itibarı ile 29,6 milyar USD. Bu rakamın rezervler içerisinde olduğunu da not düşmek gerekiyor.
- Güncel rakamlara bakarsak, 24 Nisan verilerine göre TCMB’nin net döviz pozisyonu (dış varlıklar - toplam döviz yükümlülükler) 14,7 milyar USD olduğunu görüyoruz. Bu rakamdan swap pozisyonunu çıkarırsak, rezervlerin eksi olduğunu not etmek gerekiyor. Lakin, TCMB'nin rezerv varlıkları kadar bir kullanıma sahip olduğunun da altını çizmek gerekiyor.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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