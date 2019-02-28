banner255
Yoğurdun macera dolu tarihçesi
Yoğurdun macera dolu tarihçesi
7 0
Enginarcılar hırsızlardan mağdur
Enginarcılar hırsızlardan mağdur
74 0
 
Gündemleri, futbolumuzdu
Gündemleri, futbolumuzdu
58 0
Kışın Siyah Giymekten Sıkılanlar İçin Rengarenk Bot Modelleri
Kışın Siyah Giymekten Sıkılanlar İçin Rengarenk Bot Modelleri
12 0
“Alo”nun Tarihçesi
“Alo”nun Tarihçesi
30 0
Obez sıçan rögar kapağına sıkıştı
Obez sıçan rögar kapağına sıkıştı
12 0
Yeni doğan kedinin gövdesinde ay yıldız
Yeni doğan kedinin gövdesinde ay yıldız
15 0
banner82

Uludağ tatilcileri belirlendi

banner27

banner262
Uludağ tatilcileri belirlendi
banner215

“Kalplerdeki Sanatı Yaşatan Kredi” sloganıyla müşterilerine hayatı kolaylaştıran çözümler sunan Near East Bank, Sevgililer Günü Kredisi’nden yararlanan müşteriler arasında yaptığı çekilişte bir çifte Uludağ Tatili kazandırdı.

Near East Bank’ın 14 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği Sevgililer Günü Kampanyası’ndan yararlanan 166 müşteri arasında, Noter Ömür Canateş tarafından yapılan çekilişte Mustafa Tekbaş Uludağ Tatilini kazandı. Uludağ’da 5 yıldızlı otelde eşi ile her şey dahil olarak hafta sonu tatilini geçirecek Mustafa Tekbaş, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıracak yenilikleri ürün ve hizmetleriyle birleştirerek en iyi bankacılık deneyimini yaşatmayı kendine misyon edinen Near East Bank Pazarlama Birimi özel günlerde müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya ve kampanya içerisinde özel hediyeler vermeye devam edecek. Lha

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.