Uludağ tatilcileri belirlendi

“Kalplerdeki Sanatı Yaşatan Kredi” sloganıyla müşterilerine hayatı kolaylaştıran çözümler sunan Near East Bank, Sevgililer Günü Kredisi’nden yararlanan müşteriler arasında yaptığı çekilişte bir çifte Uludağ Tatili kazandırdı.

Near East Bank’ın 14 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği Sevgililer Günü Kampanyası’ndan yararlanan 166 müşteri arasında, Noter Ömür Canateş tarafından yapılan çekilişte Mustafa Tekbaş Uludağ Tatilini kazandı. Uludağ’da 5 yıldızlı otelde eşi ile her şey dahil olarak hafta sonu tatilini geçirecek Mustafa Tekbaş, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıracak yenilikleri ürün ve hizmetleriyle birleştirerek en iyi bankacılık deneyimini yaşatmayı kendine misyon edinen Near East Bank Pazarlama Birimi özel günlerde müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya ve kampanya içerisinde özel hediyeler vermeye devam edecek. Lha