Üç kişinin bildiği sır değildir: Herkes S-400 / F35 konuşuyorsa...

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
- Egemen güce karşı yükselen gücün baş kaldırması olarak adlandırılan “Tukidides Tuzağı” tarihin kırılma anına yeniden tanıklık etmemize neden oluyor. Egemen güce (ABD) karşı yükselen gücün (Çin) teknoloji üzerinden baş kaldırmasından sonraAmerika’dan 5G teknolojisinde liderliği almaya çalışan Huawei’nin hedef alınması arından ABD Başkanı Trump’ın Meksika’ya, kaçak göçmenler konusunda adım atmaması durumunda gümrük tarifesi uygulanacağını belirtmesinin piyasaları germişti
- Hatırlanacağı üzere, piyasaların barometresi konumunda ABD 10 yıllık tahvil getirileri %2 seviyesine yaklaşarak (Eylül 2017’den bu yana en düşük seviye) riskten kaçışı açık bir şekilde gösterirken, iki tarafın konu üzerinde çalışılacağına yönelik anlaşması dün küresel borsaları adeta yeşillere boyadı
- ABD-Meksika görüşmelerinin yanı sıra, FED’in yılsonuna kadar faiz indirimine gidebileceğine yönelik güçlenen beklentiler de piyasaları arkasında itici güç olmaya başladı. ABD borsalarının klavuzu konumunda S&P500 endeksi son 1 haftada %5’den fazla prim yaptı.
- Haliyle, bir gün sopa bir gün havuç gösteren ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi’nin Japonya’da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi’ne katılmadığı takdirde, 300 milyar dolar tutarındaki Çin malı için gümrük vergilerinin %25 veya daha üzeri bir orana çıkarılabileceğini belirtti
- FED’den beklenen faiz indirimi EUR’nun kısa vadede prim yapmasına neden olmuş. EUR/USD paritesi 1,1350 seviyelerine yakın seyrederken, İngiltere’de May’in istifası sonrası, 10 aday Muhafazakar Parti Başkanlığı ve Başbakanlık için yarışacak. Sterlin’de yılan hikayesine dönen Brexit sürecinin destekleyicilerinden Borris Johson’un en güçlü aday olduğunu görüyoruz. GBP/USD paritesinde 1,2580 altında haftalık kapanış görmeden satıcı tarafta olmayacağız
- İçerde ise hiç bu kadar çok savunma sanayi, mühimmat, envanter, kısaca top, tüfek, füze, uçak konuştuğumuz bir dönem olmuş mudur pek de emin olamıyorum. Kremlin danışmanı Yuri Ushakov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın S-400 füze savunma sistemlerini Türkiye’ye Temmuz ayında teslim etmeyi planladığını söyledi
- Hatırlanacağı üzere, NATO üyesi Türkiye’nin Moskova ile yaptığı S-400 anlaşması ABD ve NATO cephesinde ciddi memnuniyetsizlik yaratırken, ABD, Türkiye’yi S-400 almaktan vazgeçmemesi halinde F35 savaş uçağı programından çıkarmakla tehdit ediyor
- Hemen hemen aylardır her gün bültenimizde S-400 / F35 konusuna yer verdiğimizi görüyorum. Dün bu tartışmalara Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch’te katıldı. Fitch, ABD’nin S-400 yaptırımlarının etkisi sınırlı kalsa da yatırımcı algısına etkisinin büyük olacağını altını çizdi.
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