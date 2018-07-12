İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Türkiye cephesinde yeniden bir fiyatlama eğilimi hakim. USDTRY rekor tazeledi

Türk mali piyasalar tabir caizse dün adeta çöktü

Genele yayılan bir yeniden fiyatlama isteği ile son günlerde tahvil ve hisse senedi piyasalarında yaşanan sert hareket, gece geç saatlerde döviz piyasasına da sirayet etti

Banka endeksi Ocak sonundan düne nazaran % 40 değer kaybederken, 10 yıl tahvilde ise rekor seviyelere ulaşan faizler ardından akşam Asya piyasalarında USD/TL kuru 4,98 seviyesine dayanarak yeni bir rekor kırdı

Bir tarafta yeni kabineye yönelik yatırımcı algısında yaşanan tereddüt (ekonomi takımının izleyeceği yol haritası), diğer tarafta ise ticaret savaşlarının etili olduğu riskten kaçınma eğilimi dün akşam yaşanan rekor denemesini bir nebze de olsun özetliyor

Türk mali piyasalarında yaşanan bu gelişmeleri normal karşılamak elbette mümkün değil. Hem faiz, hem kur, hem cari açık, hem enflasyon cephesinde yaşanan sert bozulmaya karşı sessiz kalmak, sürecin kendi kendini besleyen bir sarmala dönüşmesi riskini taşıyor

Yatırımcı algısı fanus gibidir. Zedelenmeye, kırılmaya görsün. Tamiri çok zordur. Yeni ekonomi yönetiminin bir an önce izleyecekleri yol haritası üzerinde yatırımcı algısını tamir edecek sağ duyulu açıklamalar ve devamında da inandırıcılığı olan politikalar ile kolları sıvamaları gerekiyor

Yurtdışı cephede ise ticaret savaşları piyasaların keyfini kaçırıyor ve güvenli liman arayışlarını tetikliyor. % 3’ü geçti geçecek denen ABD 10 yıllık tahvil faizi bu sabah güvenli liman algısı ile % 2,85 seviyesine kadar geriledi

ABD‘nin Çin’e karşı 200 milyar dolarlık yeni bir tarife artışı tehdidinde bulunması dünyada emtia fiyatlarında sert düşüşlere neden oldu. Endüstriyel maden fiyatları günlük % 3, petrol ise % 5’in üzerinde düştü

ABD dün açıklanan Haziran ayı ÜFE rakamları yeniden FED riskini hatırlattı. Mayıs’ta % 0,5 artan ÜFE’nin Haziran’da aylık % 0,2 yıllık % 3,2 artması bekleniyordu. ÜFE, aylık % 0,3 ve yıllık % 3,4 ile beklenti üzerinde artış gösterdi, çekirdek ÜFE de aylık ve yıllık bazda beklentileri aştı

ABD dolarının genele yayılan değer kazanımları gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde ciddi anlamda tahribat yaratıyor. Özellikle de dış finansman ihtiyacı içinde olanlar üzerinde

ABD’de dün tahminleri aşan ÜFE enflasyonunun ardından bugün dikkatler TÜFE enflasyonu üzerinde olacak. Öte yandan Avrupa’da da enflasyon verisi izlenecek



Cari açık



TCMB, Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, cari işlemler dengesi, Mayıs ayında tahminlerin üzerinde 5,9 milyar dolar açık verdi. Bu sonuçla, 12 aylık kümülatif cari işlemler açığı 57,6 milyar dolara ulaştı. Bu rakam son 5 yılın en yüksek rakamı ve ayrıca da GSYIH’ye oranı % 6,5 seviyesini aştı. Cari işlemler açığındaki artış ne yazık ki büyük kırılganlık yaratıyor ve uzun vadede de kur üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.





Kaynak: TCMB





USD/TRY



Dün bültenimizde özellikle USD/TRY kurunda 4,7450 seviyesinin öneminin altını çizmiştik. 4,9292 ile 4,4470 arasında hareketin önemli bir teknik seviyesi olan 4,7450’nin dün akşam üzerinde ilk kez gecelik kapanış yapılması ardından, USD/TL kuru, Asya piyasalarında adeta kısa bir zaman dilimi içerisinde eski rekor seviyesini egale ederek 4,9767 seviyesine varan ani bir yükseliş kaydetti. Bu gibi dengesiz piyasalarda sağlıklı yorumda bulunmak elbette oldukça güç. Temkinli ve tedbirli olmakta fayda görüyoruz.





Kaynak: Reuters





Bankacılık Endeksi dün adeta çöktü



Borsa İstanbul’un itici lokomotifi olan bankacılık endeksi (XBANK) son 2 günde adeta çöktü. Grafiğin biraz gerisine gidersek, Ocak sonuna nazaran XBANK % 40,5 değer kaybettiği, son 12 güne nazaran % 17,90 düştü, son 3 günde ise % 16,40 gerilediğini görüyoruz. Türkiye cephesinde şu anda gerek tahvil gerekse de hisse senedi piyasalarında yeniden bir fiyatlama davranışının hakim olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.







Kaynak: Reuters





Tahvil piyasalarında satış durmuyor



2 yıl vadeli tahvilin bileşik faizi 2008 seviyelerine dönerken, 10 yıl vadeli tahvilin bileşik faizi ise rekor kırdı. Faizin bir günde yaklaşık 1 tam puan yükseldiğini görüyoruz.

Kaynak: https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni