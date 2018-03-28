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Tüketici Şikayet Hattı “Alo 171”in duyurulması yönünde girişimler artırılacak

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Tüketici Şikayet Hattı “Alo 171”in duyurulması yönünde girişimler artırılacak
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 Bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcilerinden oluşan Tüketici Konseyi 10. Olağan Toplantısı bugün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.
Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre toplantı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Erkan Okandan, Bakanlık Müdürü Emete Baylan, Ticaret Dairesi Müdürü Nalan Nazlı ve Konsey üyelerinin katılımıyla yapıldı. 
Konsey Başkanı Evren Zeki Gücel’in bir yıl boyunca tüketici hakları konusunda yapılan mevzuat çalışmaları ve uygulamalar konusunda Konsey üyelerini bilgilendirmesinin ardından, görüş ve önerilerin değerlendirmesi yapıldı. 
MAL VE HİZMETLER HAKEM HEYETİ’NE TEMSİLCİ 2 ÜYE SEÇİLDİ
Gündem maddesi olarak, tüketici şikayetlerini kabul edip karara bağlayan Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti’ne Tüketici Konseyi’ni temsilen üye seçimi yapıldı ve Noyan Köroğlu ile Niyazi Nizam temsilci olarak seçildi. 
Konsey toplantısında ayrıca, Tüketici bilincinin geliştirilmesi ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere alt komite oluşturuldu. Tüketici Şikayet Hattı “Alo 171”in duyurulması yönünde girişimlerin artması, broşürlerin yaygınlaştırılması, yabancı tüketicilere ulaşılması, malların yanında hizmet sektöründeki sorunlara da ağırlık verilmesi için öneride bulunulması kararları alındı.

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