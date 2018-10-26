TL-Döviz kuru dengelendi

Piyasa bakış açısı ile, Türk mali piyasalarında Ağustos ayında yaşanan kur depremi ardından kademeli de olsa bir dengelenme süreci görüyoruz. Türk Lirasındaki volatilitenin de düşmesi ile USD/TL kurunda gerilemenin 5,50 seviyelerinin diplerine kadar yakın bir zamanda devam edeceğini öngörülüyor

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya para ve borsa piyasası ile ilgili değerlendirmesi şöyle:

Dün günün en önemi gündem maddesi, TCMB’nin olağan Para Politikası Kurulu toplantısı idi. TCMB, beklenildiği üzere faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi

toplantısı idi. TCMB, beklenildiği üzere faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi Toplantı ardından yayımlanan kısa politika metninde, ekonomik gidişata ilişkin değerlendirmeler ve para politikası duruşu da aynen korundu

Önceden sonucu tahmin edilen, herhangi bir beklentinin olmadığı dünkü PPK, belki de piyasa katılımcıları için son dönemlerin en sakin toplantısı olduğunu söyleyebiliriz. Aslında olması gereken, ya da sağlıklı iletişimin de bu yönde olması gerektiğini söylemeliyiz

TCMB toplantısından herhangi bir adım gelmemesine rağmen, toplantı ardından TL ve TL cinsi varlıklarda alımların devam ettiğini gördük

Dün de bültenimizde söz ettiğimiz üzere, Türkiye’nin son dönemlerde gerek Papaz Brunson konusunda, gerekse de Kaşıkçı olayında diplomatik olarak zemin kazandığını görüyoruz. Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris’te mevkidaşı Trump ile görüşecek

görüyoruz. Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris’te mevkidaşı Trump ile görüşecek ABD ile yaşanan son dönemdeki ihtilaf ardından, iki liderin yüz yüze görüşmesi önemli. Bu bağlamda, TL ve TL cinsi yatırım araçlarının ucuz olduğu algısı da yıl sonu yaklaşırken yatırımcıların pozisyonlarında ayarlamaya gitmesine neden oluyor

da yıl sonu yaklaşırken yatırımcıların pozisyonlarında ayarlamaya gitmesine neden oluyor USD/TRY kuru, dün sabah saatlerinde 5,73’lü seviyelerden yönünü TCMB toplantısı ardından aşağıya çevirerek 5,61 seviyesine kadar geriledi. Borsa İstanbul ana endeksi günü % 1 artışla tamamlarken, 10 yıllık tahvilin faizi ise 1 puana yakın düştü

Piyasa bakış açısı ile, Türk mali piyasalarında Ağustos ayında yaşanan kur depremi ardından kademeli de olsa bir dengelenme süreci görüyoruz. Türk Lirasındaki volatilitenin de düşmesi ile USD/TL kurunda gerilemenin 5,50 seviyelerinin diplerine kadar yakın bir zamanda devam edeceğini öngörüyoruz

Lakin, gerek reel sektörde devam eden sorunlar, gerekse de yurtdışı kaynaklık havanın bozulmaya başlayacağı yönünde emareler ile düşüşün kalıcı olamayabileceğinden de endişe ediyoruz. Şimdilik temkinli iyimser görüşümüzü koruyoruz

de endişe ediyoruz. Şimdilik temkinli iyimser görüşümüzü koruyoruz Küresel cephede hava son günlerde karamsar . ABD borsalarında görülen sert düşüşler dün akşam durulsa da, sabah saatlerinde Asya piyasalarında topyekun kırmızılara boyanmış durumda

. ABD borsalarında görülen sert düşüşler dün akşam durulsa da, sabah saatlerinde Asya piyasalarında topyekun kırmızılara boyanmış durumda Riskten kaçınma eğiliminin etkili olduğu son günlerde, ABD tahvil faizleri gerilerken, dolara sığınma isteği nedeniyle EUR/USD paritesi de 1,1350’li seviyelere kadar geriledi

seviyelere kadar geriledi Dün bu bağlamda, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) olağan toplantısı takip edildi. ECB beklenildiği üzere faizlerde değişikliğe gitmedi. Başkan Draghi’nin hafif de olsa yumuşak bir para politikası duruşu izlemesi ve devam eden İtalya bütçe krizi EUR/USD üzerinde diğer ağırlık yaratan faktörler olarak görülüyor

ve devam eden krizi EUR/USD üzerinde diğer ağırlık yaratan faktörler olarak görülüyor Bugüne döndüğümüzde, ABD’de 3Ç dönemi GSYH büyümesi ile Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak. Türkiye cephesinde ise önemli bir veri görülmüyor



Reel kesim güven endeksi



TCMB tarafından yayımlanan Ekim ayı reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 2 puan gerileyerek 87,6 oldu. Verinin Nisan 2009’dan bu yana en düşük rakam olduğunu söylemek gerekiyor. Anketin alt kalemlerinde, genel gidişat düzeyi endeksinin 66,4 ile önceki aya göre 10,8 puan yükseldiğini de görüyoruz. Ekim ayında kur cephesinde yaşanan düşüş ve piyasalardaki panik havasının dinmesi, genel gidişata yönelik beklentileri bir miktar da olsa toparlamış





Kaynak: TCMB





TCMB – Para ve Banka İstatistikleri



Her hafta Perşembe günü TCMB tarafından açıklanan haftalık Para ve Banka İstatistikleri önemli ip uçları veriyor. Bu bağlamada, 12-19 Ekim haftasına ilişkin verilere göre, gerçek kişilerin döviz mevduatları (DTH) 0.44 milyar dolar artarken; tüzel kişilerin ise 0.65 milyar dolar arttı. Kurun son haftalarda sert bir şekilde 5,5’li seviyelere gerilemesini gerek bireyler gerekse de kurumlar döviz alım fırsatı olarak görmüşler. Aynı haftada, yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatı yaklaşık 6.3 milyar TL azaldı.

TCMB toplam döviz rezervleri



19 Ekim itibariyle TCMB toplam döviz rezervleri 83.8 milyar dolar ile 2010’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi

