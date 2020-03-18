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Ticaret Odası'ndan duyarlı hareket

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Ticaret Odası'ndan duyarlı hareket

Kıbrıs Türk Ticaret Odası(KTTO), sağlık ekipmanı alımı için kendi bütçesinden bir milyon TL ayırdığını açıkladı.

KTTO’dan yayınlanan bildiride, Oda’nın Covid-19 salgınına karşı yürütülen mücadelede sağlık ekipmanlarının alımı için bir milyon TL ayırdığı, kaynağın Sağlık Bakanlığı’nın istekleri doğrultusunda ve bakanlık ile işbirliği içinde yönetileceği, sağlanacak ekipmanların Sağlık Bakanlığı’na devredileceği kaydedildi.

Bildiride, KTTO’nun kendi birikimlerinden yaratılan bu kaynağın güçlendirilmesi için iş insanlarından bağış kabul edilmeye de başlandığı da ifade edildi.

Bağışlar için 2283760 numaralı telefondan KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Emre Olgun ile iletişim kurması gerektiği kaydedildi.

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