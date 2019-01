TCMB ile ralli yapan TL, Şubat ile birlikte yeniden satılabilir

TCMB , yılın ilk olağan Para Politikası Kurulu ( PPK) toplantısında beklenildiği üzere tüm faiz oranlarını sabit bıraktı . Karar ardından yayımlanan kısa politika metninde sıkı para politikası duruşunun korunacağına yer verildi. TCMB, cari dengedeki iyileşmenin sürmesinin beklendiğini vurgularken, enflasyon görünümüne ilişkin ise, bir miktar iyileşme olduğu belirtti. Bununla birlikte, fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğinin altı çizildi

ardından risk iştahı canlı seyrediyor. ABD hisse senetleri geceyi yükselişle tamamlarken, bu sabah Asya hisse senedi piyasaları yatay bir seyir izliyor Veri takviminde ise, bugün yurtdışında Euro Bölgesinde açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi; içerde ise Kasım ayı konut fiyat endeksi takip edilebilir



Brexit süreci



İngiltere Başbakanı May’in Brexit oylamasında uğradığı tarihi yenilgi sonrasında, ister istemez İngiltere-AB ilişkilerinin üzerine derin bir sis perdesi oturdu. Dün akşam, May beklenildiği üzere güvenoyu alarak, istifa söylentilerini bitirdi. AB’nin İngiltere’ye daha fazla taviz vermeyeceğini düşünüyoruz. İngiltere’nin ise kırmızı çizgilerinden geri adım atması mümkün görünmüyor. Masanın üzerinde pek çok opsiyonun olduğunu görüyoruz. 29 Mart’ta gerçekleşecek AB’den boşanma tarihinin geciktirilmesini mümkün görsek de, süreç sadece İngiliz ekonomisi ve siyasetinde belirsizliği artıracaktır.



Kuvvetle muhtemel, Başbakan May, anlaşma taslağının revize edilmesi için muhalefet partileriyle müzakerelere başlayacak. Sürecin anlaşmasız bir şekilde gerçekleşmemesi için gelecek her olumlu haber Sterlin cephesinde alımlara sahne olabilir. Teknik manada, 1,29 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Enerji her geçen gün birikerek artmaya devam ediyor.





Kaynak: Reuters





USD/TRY



USDTRY kur ile ilgili dün bültenimizde gerilemeye imkan tanıdığımızı bildirmiş, aşağıda 5,33 – 5,34 seviyelerini hedeflediğimizin altını çizmiştik. Dün TCMB’nin faizleri sabit bırakması ardından TL ve TL cinsi varlıklar adeta ralli yaptı. Teknik göstergeler ile uyumlu olan bu hareket, gece geç saatlerde hedeflediğimiz 5,33 seviyesine kadar devam etti (yeşil 4 numara).



5,33 seviyesinin test edilmesi ardından gelen alımların eşliğinde sabah saatlerinde 5,36 seviyelerine doğru toparlandığını görüyoruz. Teknik bir bakış açısı ile, aşağıda 5,33 (yeşil çizgi) yukarda ise 5,55 (kırmızı çizgi) adeta oyun alanın sınır çizgilerini teşkil ediyor. Geçildiği yöne doğru hareketin hızlanmasını bekliyoruz.





Kaynak: Reuters





Konut satışları



TÜİK verilerine göre, 2018 genelinde konut satışları 2017’ye nazaran %2,41 azalış kaydetti. İpotekli konut satışları ise, Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %79 düştü. Daha basit bir yaklaşımla, Aralık 2017’de 100 satanın 2018 Aralık’ta 21 sattığını görüyoruz. Faiz hadlerine meydana gelen sert yükseliş, ipotekli konut satışlarını adeta dondurmuş. Ekonomide yaşanan ivme kaybını teyit eden bir veri daha görmüş olduk.