TCMB ek sıkılaştırmadan geri adım attı. Gözler İstanbul seçim sonuçlarında

İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya piyasaları ile ilgili hazırlamış olduğu günlük analiz yorumunu sizlerle paylaşıyoruz.



TCMB, yerel seçimler öncesi ara verdiği 1 hafta vadeli repo ihalelerine dün yeniden başlayarak istisnai gün uygulamasından çıktı. Fonlama yeniden %24 olan repo ihale faizi ile yapılırken, dün 15 Nisan vadeli, 16 milyar TL tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açıldı

TCMB, yerel seçimler öncesi ara verdiği 1 hafta vadeli repo ihalelerine dün yeniden başlayarak istisnai gün uygulamasından çıktı. Akabinde, Moskova ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da seçimde usulsüzlük yapıldığı iddiasına dair "Usulsüzlükler bazı değil neredeyse bütünü usulsüz" diyerek organize bazı suçların işlendiği yorumunda bulundu

Seçimlerin üzerinde 1 haftadan fazla bir zaman geçmesine rağmen halen daha İstanbul özelinde yaşanan karışıklık, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamaları ve TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı çeken ek sıkılaştırma adımlarından geriye dönmesinin ile TL ve TL cinsi yatırım araçları değer kaybetti. USD/TL kuru gün sonunda 5,73 seviyesini test ederken, borsa geriledi, ikincil piyasa faizleri ise yükseldi (bakınız grafik)

Yurtdışı cephede ise gündemin ilk sırasında İngiltere var. Resim olarak 29 Mart tarihinde gerçekleşecek boşanma süreci, 12 Nisan tarihine ertelenmişti. Başbakan May, yarın gerçekleşecek AB liderler zirvesi öncesinde, muhalefet lideri Corbyn ile herhangi bir mutabakata varamadı. May'in, İngiltere’nin AB’den ayrılma tarihinde ek bir erteleme alabilmek için Almanya şansölyesi Merkel ve Fransa Devlet Başkanı Macron ile görüşmeyi planladığını okuyoruz

Petrol fiyatlarında yükseliş dikkat çekiyor. OPEC üyesi Libya’da şiddetin arttığına ilişkin sinyallerin (artan jeopolitik riskler) yanı sıra, OPEC’in arz kesintisi, ABD’nin İran ve Venezuela yaptırımlarının da etkisi ile Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı 70 doları aşarak yıl başından bu yana %30’dan fazla değer kazandı. Net enerji ithalatçısı olan Türkiye açısından petrolde yaşanan yükseliş, hem enflasyon hem de cari açık için iyi bir haberler değil

ABD borsaları haftanın ilk işlem gününde yatay bir seyir izlerken, Asya cephesinden bu sabah Şangay borsası hafif satıcılı

Veri takvimi bugün olabildiğince sakin görülüyor

Türk Lirası Oynaklık oranı



Türk Lirası’nın 1 ay vadeli oynaklık oranının Mart ayında sert bir şeklide yükselmesi ardından, TCMB’nin yerel seçimler öncesi almış olduğu önlemler ile (TL likiditesini kısması) yeniden gevşemeye başladı. Aşağıdaki grafikte, kırmızı yatay çizgi aslında TCMB’nin de kırmızı çizgisi. Oynaklığın, yükselmesine, TCMB politika tepkisi ile karşılık veriyor.





Kaynak: Reuters





Türkiye 5 Yıl Vadeli CDS Primi ve USD/TL kuru



Siyasi ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak, Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS primi (yabancı yatırımcı nezdinde Türkiye algısı) yerel seçimlerden önce 560 puan seviyesine yükselirken, USD/TL kuru da söz konusu günlerde 5,85 seviyelerine varan bir yükseliş kaydetmişti. Seçimler ardından 400 baz puan civarında dengelenen CDS primine paralel, USD/TRY kuru da 5,64 – 5,71 bandında denge arıyor. Türkiye ile aynı kulvarda koşan Güney Afrika’nın CDS primi 179 ; Brezilya’nın ise 169 baz puanda bulunuyor. Türkiye, dünyada likidite bolluğunun korunduğu bir ortamda, negatif ayrıştı.



Kaynak: Reuters





USD/TRY



Hatırlanacağı üzere, TCMB, yerel seçimler öncesi Türk Lirası’nın değer kaybetmeye başlaması ile “haftalık” olarak %24 faiz ile verdiği repo ihalelerini iptal ederek üstü kapalı da olsa 150baz puan faiz artışı ile istisnai “gün” uygulamasına geçerek TL musluğunu kısmıştı. Haliyle, TL bulmakta zorlanan yabancı yatırımcılar, mevcut hisse, tahvil ve USD/TL uzun pozisyonlarını satması ile, TL ve TL cinsi yatırım araçlarında sert hareketler görülmüştü. TCMB etkisi ve seçim sonuçlarının yarattığı olumlu hava ile geride bıraktığımız hafta 5,44 seviyelerine kadar gerileyen USD/TL kuru, dün TCMB’nin yeniden haftalık repo ihalesine geçmesi ve piyasalara %24 faiz oranı ile 16 milyar TL vermesi ile gün boyu yükselerek akşam saatlerinde 5,73 seviyesine varan bir yükseliş kaydetti.

Kurun, teknik bir bakış açısı ile yukarı yönlü bir istek içinde olduğunu görsek de, şimdilik 5,71 seviyesinin üzerinde gecelik kapanış görmeden 5,84 hedef bölgesine doğru yükseliş hareketinin başlamayacağını düşünüyoruz. Aşağıda ise 5,64 seviyesine dikkat edeceğiz.









