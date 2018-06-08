TCMB dün “şah” dedi



İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz: Sadeleştirme adımının tamamlanması ardından dün 1 hafta vadeli ana fonlama kaynağı olan politika faizi tahminlerin üzerinde 125 baz puan artırıldı. TCMB’nin bu adımını “ne gerekiyorsa yapmaya hazırım” olarak güçlü bir kredibilite göstergesi olarak okuyoruz

TCMB’nin 25 Nisan tarihinde atmış olduğu 75 baz puan artırım, ara toplantı ile alınan 300 baz puanlık ilave artırım ardından dünkü hamle ile son 43 günde faiz 500 baz puan artmış oldu

Detaylara bakarsak, 1 hafta vadeli repo faizi 125 baz puan artırılarak % 17,75 seviyesine yükseltilirken, diğer kısa vadeli faiz oranları da 125 baz puan artırıldı. Merkez Bankası gecelik borçlanma faiz oranı % 16,25’e ; gecelik borç verme faiz oranı % 19,25’e yükseltti

Ankara’nın, büyüme ısrarından dönerek yeniden finansal istikrar ve beraberinde enflasyon odağında para politikası izlemesi piyasa dostu bir mesaj olarak okunmalı

Eminim ki, bu satırları okuyan pek çok kişi, madem faiz 43 günde 500 baz puan aratabiliyordu, kurun neden 4,93 seviyesine dayanmasına izin veridi sorusunu sorduğunuzu duyar gibiyim

Hatırlanacağı üzere, hafta başı açıklanan manşet enflasyon % 12,15 ; çekirdek enflasyonun tüm zamanların zirvesi olan % 12,64 ve Üreticiye yansıyan enflasyonun ürkütücü bir şekilde % 20,16 seviyesine ulaştığını görmüştük

Para politikasında geç atılan adımların ardından tırmanan maliyet baskısı, açık bir şekilde, para politikasında politika hatası yapmanın ağır bedelini maalesef göstermiş oldu

Toplantı ardından yayımlanan politika metninde, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayıldığı, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yüksek seviyelerinin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği vurgulandı

TCMB toplantı metnine ayrıca, enflasyon gelişmeler odağı ile, ihtiyaç duyulması halinde ek parasal sıkılaştırmanın da yapılabileceğini ekledi

Karar sonrası USD/TL kur 4,45 seviyesine varan bir düşüş sergilerken (öncesi 4,58) ; Sterlin psikolojik 6 seviyesinin altını test etti

Tahvil cephesinde 2 yıl vadeli faiz % 18,37 ile yeni bir rekor kırarken; 10 yıl vadeli gösterge bileşik % 15 seviyesine geriledi

Hisse senetleri de döviz ve tahvil piyasasına ayak uydurdu. BIST100 endeksi günlerdir süren sert satışlar ardından % 2 değer kazandı

TCMB adımı ardından, son dönemlerde alışmaya başladığımız üzere, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s 17 Türk bankasının notunu indirdi ve daha da indirme yönünde izlemeye aldı. Bu gelişme, faiz artırımının neden olduğu iyimserliği ister istemez törpüledi

Yurtdışı cephede ise dün sert satışların yaşandığını görüyoruz. Dün Brezilya borsası bir ara % 6 ekside işlem görürken, Brezilya Real’i, G. Afraika Rand!, Rus Rublesi ve Meksika Pezosu dolar karşısında % 1-3 arasında değer kayıpları yaşadı

Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kayıpları ve Moody’s kararı, bu sabah TL üzerinde bir miktar değer kaybı yarattı. Dün 4,45 seviyesini test eden kur açılışta 4,50 seviyesinin kıyısında işlem görüyor

Tüm bun laf kalabalığını alt alta üst üste topladığımızda, TCMB’nin kararlı duruşu ve % 17,75 seviyesine gelen faiz oranının cazibesi ile USD/TL kurunda seçimlere kadar kademeli bir değer kazancı yaşanacağını düşünüyoruz. İlk etapta 4,45 seviyesini ezip geçmek gerekiyor (bakınız grafik)

Son günlerde birden yön değiştiren EUR/USD paritesi sizleri pek de yanıltmasın. Avrupa Merkez Bankası'nın haftaya yapacağı faiz toplantısı öncesinde piyasaya fısıldadığı tahvil alımlarının sonlanmasını görüşecekleri ihtimali, EUR/USD paritesinde tepki yükselişine neden oldu

Teknik manada dün öne çıkardığımız 1,1837 ardından 1,20 seviyesinin de test edilebilme ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Lakin bunlar sadece bir düzeltme olarak okunmalıdır. Paritenin ana hedefinin 1,1470 seviyesi olacağını ve yükselişlerin kısa pozisyon için fırsat yaratacağını düşünüyoruz



TCMB – Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini açıkladı



Her hafta Perşembe günü açıklanan haftalık para ve banka istatistikleri, yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları (DTH) hakkında kıymetli bilgiler veriyor. Buna göre, 01 Haziran ile biten haftada, bankalardaki döviz mevduatı 600 milyon dolar azalmış.





Kaynak: TCMB





USD/TL kurunda TCMB etkisi ile dün yeniden 4,45 seviyeleri test edildi



Hafta içinde, özellikle enflasyonun yüksek gelmesi ile 4,66 seviyelerinin üstünü test eden USD/TL kuru, TCMB’nin enflasyona karşı kayıtsız kalmayacağı beklentisi ile hafta boyunca 4,64 – 4,66 seviyelerinden peş peşe “kırmızı kart” gördü. Çarşamba günü 4,60 seviyesinin altını deneyen kur, dün TCMB’nin de agresif adımı ile bir kez daha 4,45 seviyelerini test etti. Türk Lirasında değer kazanımının daha da devam etmesi için, aşağıda 4,44 – 4,46 aralığının kalıcı bir şekilde geçilmesi gerekiyor. Özellikle, cari açık nedeniyle aylık 4-5 milyar dolar alma ihtiyacı içinde olan yatırımcılar bir tarafta, şirketlerin 222 milyar döviz yükümlülüğü diğer tarafta olduğu düşünülürse, kurun değer kazanması için ya 165 milyar döviz mevduata sahip Ayşe Teyze’nin döviz satmaya başlaması ya da yabancı yatırımcının tekrar Türk mali piyasaların dönmesi gerekiyor. TCMB’nin peş peşe, kararlı, geç de olsa yerinde adımları ile para politikasına yeniden güven ve kredibilite geldi.



TL’nin tekrar değer kazanabilmesi için, cari açık ve şirket döviz borçları nedeniyle döviz alımlarının karşısında satıcıların geçmesi gerekiyor. Arzın talebi aşması durumunda kurda gerileme göreceğiz. Bu bağlamda, ciddi bir döviz mevduatın üzerinde oturan yurtiçi yerleşikler ya döviz satışına geçmesi ya da Türkiye’ye yeniden yabancının döviz satarak gelmesi gerekiyor. Bunların olması için de güven tesis edilmesi ve inandırıcılığı olan bir Türkiye hikayesi lazım. Bunlar olmadıkça, geminin bir tarafına yaslanır misali, döviz alımlarının yeteri kadar döviz satımı ile karşılık bulmaması, kurda istenilen düşüşü sağlamayacaktır.



TCMB’nin kararlı adımları ile, kurun kademeli bir şekilde değer kazanmaya aday olacağını düşünüyoruz.



Yukarda 4,55 seviyesinin üzerinde gecelik kapanış görmememiz kaydı ile aşağıda 4,45 seviyesinin tekrar test edilebileceğini ön görüyoruz. Seçimlere kadar kademeli bir şekilde 4,45 seviyesinin altına kurun geçeceğini düşündüğümüzü de not etmek isteriz





Kaynak: Reuters





EUR/USD



Avrupa Merkez Bankası'nın haftaya yapacağı faiz toplantısında tahvil alımlarının sonlanmasını görüşme ihtimali, EUR/USD paritesini dün 1,1837 seviyesine itti. Dün bu ihtimali ön plana çıkarmıştık. Altını çizerek, kısa vadede 1,2000 seviyesine kadar hareketin devam edebileceğini düşünmekle birlikte, bunun sadece bir düzeltme hareketi olacağı ve satış fırsatı olarak görüleceğini not etmek isteriz. Paritenin nihai durağının aşağıda 1,1460 seviyesi olacağını düşünüyoruz





Kaynak: Reuters





Temel argüman ABD ile AB arasında 10 yıllık tahvil faiz makasının Dolar lehine olduğunu düşünüyoruz. ABD’nin hem büyüme, hem enflasyon, hem de faiz artırımına daha yakın olduğu unutulmamalıdır. ABD’de tam istihdam ve beraberinde büyüme hikayesinin, Avrupa genelinde henüz hissedilmeye başlanmadığını, bu nedenle halen daha pek çok AB ülkesinin büyük sorunları yaşadığı unutulmamalıdır (İtalya, Portekiz, İspanya…)