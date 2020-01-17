TCMB beklenen faiz indirimini yaptı

- TCMB’nin dün sonuçlanan olağan Para Politikası Kurulu Toplantısı (PPK) piyasa beklentilerine (bizim beklentimizin bir kademe altında) paralel 75 baz puan indirime sahne oldu.
- TCMB’nin faiz indirimine kesin gözüyle bakıldığı dünkü günde, karar kadar, karar ardından yayımlanan kısa politika metni de dikkatle takip edildi. Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahmini ile "büyük ölçüde uyumlu" olduğunu belirterek PPK, "ölçülü" faiz indirimlerinin devam edileceği sinyalini verdi.
- Dünkü faiz indirimi ile, görevi Sn. Çetinkaya’dan teslim alan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, göreve geldiği dönemi kapsayan son beş PPK toplantısında politika faizi 1275 baz puan indirerek %24’den %11,25 seviyesine çekti.
- TCMB kararı öncesinde 5,87 – 5,88 bandında salınan USD/TRY kuru, karar ardından hedeflediğimiz ikinci seviye olan 5,84’ü test etti. Kısa vadede, aşağıda grafik analizinden de izah ettiğimiz üzere, bir müddet daha iyimser tarafta kalmak için nedenlerimiz bulunuyor.
- Bu sabah Çin’de açıklanan büyüme verileri ABD ile yaşanan ticaret savaşlarının etkilerini taşırcasına 2019 yılında %6 ile 29 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Çin ekonomik aktivitesindeki ivme kaybını engellemek adına önlem alınacağı ve ticaret savaşlarının çözüme ulaşacağı beklentisi ile Asya piyasalarında bu sabah alım isteğinin oluştuğunu görüyoruz.
- Birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanması ardından piyasalarda esen iyimser hava dün akşam da korundu. ABD borsaları geceyi %1’e yakın artıda tamamlarken, endeksler tarihi seviyelerde işlem görüyor. Yukarı daha da yukarı sloganı ile 30bin seviyesine göz diken Dow Jones’un haftaya bu eşiği de test edeceğini düşünüyoruz. Hatırlatma yapmak gerekirse, her balon bir gün iğne ile (er ya da geç) tanışacaktır.
- Öte yandan, net uluslararası rezervler 3,4 milyar dolar azalarak 37,5 milyar dolara geriledi. Menkul kıymet istatistikleri raporu ise, yabancı yatırımcıların hisse ve tahvil piyasasından 0,3 milyar dolar portföy azalttıklarını, yurtiçi yerleşiklerin ise döviz alımına devam ederek toplam DTH’ı 1,7 milyar dolar daha arttırak tüm zamanların zirvesine taşıdıklarını görüyoruz (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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