TC Merkez Bankası'nın faiz artırımı dövizin ateşini düşürdü

Dün sabahın erken saatlerinde Asya piyasalarında yaşanan “flash crash” ardından 4,8450 seviyelerine varan USD/TL kuru, gün içerisinde de 4,9290 seviyesine varan bir yükseliş kaydetti

TCMB’nin tahammül sınırlarının dayanmadığı ve tabir caize bardağın taştığı seviyeye olarak oynaklığın dün zirve yapması ile (bakınız grafik), ağır bir kaza geçiren yaralıya Acil Serviste müdahale edecek doktor kendisini akşamüzeri gösterdi!

Daha önce pek çok kez belirttiğimiz üzere, tüm sorumluluğu TCMB’nin omuzlarına yüklemek ve faiz artırımı ile tüm sorunlara çözüm bulunacağı beklentisi içine girmek büyük bir haksızlık olsa da, kısa vadede kanamayı sadece TCMB’nin de durdurabildiği kabul edilmelidir

Dün doktorun perdeyi çekmesi ile, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) olağanüstü gündem ile toplanarak Türk Lirası’ndaki değer kaybının tehlikeli boyutlara ulaşması ardından Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranını 300 baz puan artırarak %13,50’den %16,50’ye yükseltti

Dün gün içerisinde 4,92 seviyesini aşan USD/TL kuru, TCMB hamlesi ardından 4,55 seviyesine kadar geriledi

Sizlerin de “keşke TCMB daha erken aksiyon alsaydı da kurun bu derece artmasına izin vermeseydi” dediğiniz hatta bir kısmınızın “Bad-el harab-ül Basra” dediğinizi duyar gibiyim

Lakin geç atılmış bir adım olsa da, TCMB hamlesine ekonomi yönetimi ve Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da destek vermesini önemsemek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz kararı sonrası açıklamalarını altını çizerek önemle okuyorum: “Para politikasında küresel kurallara bağlı kalınacak, makro istikrara önem verilecek ve seçim sonrası ekonomik sorunlara odaklanılacak”

Kısaca, TCMB’nin faiz adımı ardından makro tablonun yeniden dengeye getirileceği yönünde verilen / verilecek destekleyici mesajlar ile TL’deki yıpranmanın telafi edebileceğini düşünüyorum

Dışarıda ve içerde beklenmedik bir gelişme olmaması durumunda, altını çizerek bugün oldukça dalgalı geçecek seans ardından, USD/TL kurunun kısa vadede 4,50 seviyesinin altına gerileyebileceğini düşünüyoruz. Faiz artırımı ardından hisse senedi ve tahvil piyasaları da bir miktar rahatlama görülebilir

TCMB’nin son günlerde swap ihalesine gelen düşük teklif ardından bugün gelecek teklif miktarı yön tayin etme anlamında önemli olacaktır

Yurtdışı cephede ise, FED’in dün akşam yayımlanan bir önceki toplantısının tutanakları piyasalar tarafından olumlu karşılandı

Enflasyonun %2 seviyesinin üzerine bir miktar çıkmasına izin verileceği ve faiz artırım hızında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği sinyali ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi %3 seviyesinin altında inerek gelişmekte olan ülke para birimlerini rahatlattı

Dün İngiltere’de %2,4 seviyesine (son 1 yılın en düşük) gerileyen TÜFE enflasyonu ardından GBP/USD paritesi 1,33 seviyesini test etti. Teknik manada daha da aşağılarda 1,3235 seviyesini bulunuyor

Bugünün veri takvimi ise rahat görünüyor



Top ceza alanına girdi, hakem kırmızı kartı gösterdi



Bu grafik hiç yanıltmadı bugüne kadar. Hakemin toleransı (TCMB’nin tahammül sınırları) Türk Lirası’nın 1 ay vadeli oynaklık oranı 20 seviyesinin üzerine yükselince bitiyor. Dün artık korkunç boyutlara varan volatilite ardında TCMB PPK olağanüstü toplanarak 300 baz puan faiz artırdı.



Bugün ağırlıklı ortalama fonlama faizinin % 16,50 seviyesinden yapılamasını bekliyoruz (alt grafik 4 numaralı bölge)





Kaynak: Reuters





TCMB kararı ardından ertesi gün gelende deniz dalgalı olur



USD/TRY kurunda yaşanan depremin büyüklüğü, grafikteki son çubuktan görülebilir.



TCMB’nin devreye girmesi ile kurun 4,55 seviyelerine kadar gerilediğini görüyoruz. Genellikle, TCMB hamlesi sonrasında piyasanın oturması birkaç gün alabilir. Eğer yurtdışı piyasalarda beklenmedik bir gelişme olamazsa, USD/TL kurunun 4,50 seviyesinin altını hedefleyebileceğini düşünüyoruz