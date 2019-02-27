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Tarım Bakanlığı inek sütüne verilecek destek miktarını açıkaldı

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Tarım Bakanlığı inek sütüne verilecek destek miktarını açıkaldı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetimine önerilen tutarların “2000 lt/gün 40 kuruştan 45 kuruşa, 2000-4000 lt/gün 18 kuruştan, 22 kuruşa, 4000-6000 lt/gün 9 kuruştan 10 kuruşa” çıkarıldığını duyurdu.
Bakanlık, önceki gün başlayan görüşmeler sonucunda, büyükbaş sütüne verilecek destek miktarlarını yeniden düzenleyerek, kamuoyuyla paylaştı.

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