Tarım Bakanlığı inek sütüne verilecek destek miktarını açıkaldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetimine önerilen tutarların “2000 lt/gün 40 kuruştan 45 kuruşa, 2000-4000 lt/gün 18 kuruştan, 22 kuruşa, 4000-6000 lt/gün 9 kuruştan 10 kuruşa” çıkarıldığını duyurdu.
Bakanlık, önceki gün başlayan görüşmeler sonucunda, büyükbaş sütüne verilecek destek miktarlarını yeniden düzenleyerek, kamuoyuyla paylaştı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetimine önerilen tutarların “2000 lt/gün 40 kuruştan 45 kuruşa, 2000-4000 lt/gün 18 kuruştan, 22 kuruşa, 4000-6000 lt/gün 9 kuruştan 10 kuruşa” çıkarıldığını duyurdu.