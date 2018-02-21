"Suda ucuzlama mümkün değil"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali, Belediyelerin halka suyu daha ucuzdan satması konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin bir soruya karşılık, mevcut koşullarda farklılığa gitmenin şu an için pek mümkün olmadığını söyledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, su fiyatının tüm belediyelerde standart hale getirilmesinin ancak şebekenin tümden standart hale getirilmesiyle mümkün olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası yönetim kurulu üyelerini kabulünde konuşan Şahali, şebekenin standart hale getirilmesinin uluslararası ihaleyle, yap-işlet- devret modeliyle olabileceğini de söyledi.

TARIMIN İSTİHDAM KAPASİTESİNİ ARTIRMAK ÖNEMLİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, üretimin başlangıcı ve yaşamın devam açısından olmazsa olmazın tarım olduğuna işaret eden Şahali, “Ülkedeki üretimin devamı, gıda güvenliğinin sağlanması ve tarımsal ürünlerin ekonominin geneli içerisindeki payının artırılması bakımından büyük önem atfediyoruz. Diğer sektörlerle tarım ürünlerinin bağını güçlendirmek ve geliştirmek; tarımın istihdam kapasitesini artırmak bizim açımızdan son derece önemlidir” dedi.

Şahali, ülkede ekonomik sürdürülebilirliğin ve kalkınmanın güçlerinden biri olan tarımın ekonomideki payını güvenli ve sürdürülebilir şekilde artırmak hedefinde olduklarını belirtti.

Şahali, “Kamu maliyesinden tarıma ciddi bir kaynak aktarıyoruz. Aktarılan kaynağın performansa endeksli hale getirilebilmesi ile ilgili ortaya bir vizyon koyduk. Koyduğumuz vizyon; hem üretim süreçlerinde gerekli koşulların yerine getirilmiş olmasını hem de ürün kalitesinin destek miktarlarında belirleyici hal almasını içeriyor” şeklinde konuştu.

Erkut Şahali, doğal kaynaklar noktasında da çevreye duyarlılık ve bilimsel esaslara uygun faaliyeti önemsediklerini belirtti.

Şahali, bir önceki görev döneminde yarıda kalan ithalatta ön izin prosedürlerinde kolaylaştırıcı tedbirleri yeniden öncelikli olarak gündemlerine aldıklarını söyledi.

SU KONUSU

Özellikle Türkiye’den gelen suyun ekonomiye hızla kazandırılmasının da son derece önemli olduğunu belirten Şahali, “Hem tarımsal alanlarda hem de evsel kullanım amaçlı olarak nitelikli suyun bu ülkede daha fazla tarımsal üretim ve insan sağlığının daha fazla korunması bakımından önemi çok büyüktür” dedi.

Bakan Şahali konuşmasında şu ifadelere yer verdi.

“Suyun bize ulaştığı 2016 Haziranından itibaren Kıbrıs Türk Halkının kendi kurumlarıyla, mevzuatıyla yerine getirmesi gereken pek çok işlem maalesef yapılmadığından ciddi bir geri kalmışlık hali söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti bu açığı kapatacak bir gayret içerisinde oldu ama uluslararası anlaşmanın ortaya koyduğu çerçevede karşılıklı yükümlülüklerin ve sorumlulukların yerine getirilmesi elzemdi, bu bağlamda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı hummalı bir çalışma içerisindedir. Sahip olduğumuz insan kaynağıyla ve bünyemiz dışından sağlayacağımız katkılarla bu çalışmaları hızla ilerleterek, günü yakalamak bakımından bir faaliyet içerisindeyiz”.

MEVCUT KOŞULLARDA MÜMKÜN DEĞİL

Belediyelerin halka suyu daha ucuzdan satması konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin bir soruya karşılık ise Bakan Şahali, mevcut koşullarda farklılığa gitmenin şu an için pek mümkün olmadığını söyledi.

Şahali, şunları söyledi:

“KKTC ile TC arasında 2 Mart 2016 tarihinde imzalanan anlaşmada entegre bir su yönetim ve yenileme projesi söz konusu idi. Evsel amaçlı kullanımda suyun tek fiyat uygulaması çerçevesinde satılmasının koşulu su şebekesinin standart hale getirilmesidir. Ancak 28 ayrı belediyenin sorumluluğu altında bulunan bir şebekenin standart hale getirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bunun bütünlüklü bir proje ile ele alınması gerekir bu da yine anlaşmada belirtildiği gibi açılacak bir uluslararası ihale ile yap-işlet- devret modeliyle şebekenin standart hale getirilmesiyle ilgili bir çalışmadır. Buna katılım gösterecek belediyelerde elbette suyun tek fiyattan satılması da o zaman mümkün olabilecek.”

UYGUN MALİYETLİ VE KALİTELİ ÜRÜNLER

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de ziyarette,, tarımın ekonominin lokomotif sektörleri olan turizm ve yüksek öğrenimin ihtiyaçlarını karşılayacak uygun maliyetli ürünler üretmesinin yanı sıra yurtdışına da kaliteli ürünleri pazarlaması gerektiğini ifade etti.

KTTO’nın tarım sektörünün mevcut durumunu ortaya koyan ve suya bağlı fırsatlar konusunda bir rapor hazırladığını belirten Turgay Deniz, söz konusu çalışmanın ileriki dönemlerde bakanlıkla paylaşılacağını söyledi.

Deniz, “Ticaret Odası olarak hazırladığımız rapor tarım sektörü ile ilgili yapılacak olan ileri uygulama planlarına ve çalışmalara yol gösterici olacağına inanıyoruz” dedi.