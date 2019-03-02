Suat Günsel, en zengin 10’uncu Türk

Forbes dergisinin “En Zengin 100 Türk” listesinde YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel 1.800 milyon dolarlık servetiyle yer aldı

Erman Ilıcak, 3,8 milyar dolarlık servetiyle Forbes'in "en zengin 100 Türk" listesinde birinci oldu. Yıldız Holding ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ise 3,7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. Üçüncülüğü Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin ve Biyoteknoloji Şirketi Samumed’in kurucusu Osman Kibar paylaştı

Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesinde YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel 1.800 milyon dolarlık servetiyle yer aldı.

Öte yandan Türkiye’nin en zengin insanı değişti. Forbes 100 listesine göre Türkiye'nin en zengin ismi Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak oldu. Son 5 yıldır Türkiye'nin en zengin adamı Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker oluyordu.

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, 3,8 milyar dolarlık servetiyle Forbes'in "En Zengin 100 Türk" listesinde birinci sırada yer aldı.

Forbes Türkiye, bu yıl 14’üncü kez hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı.

119 kişiden oluşan Forbes 100’ün toplam serveti 99,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl 40’a ulaşan milyarder sayısı ise 11 kişi azalarak 29 olarak kayıtlara geçti. Listede yer alan dolar milyarderleri Forbes Amerika tarafından gelecek hafta açıklanacak global milyarderler listesinde de yer alacaklar.

Listenin ilk sırasında 3,8 milyar dolarlık servetiyle Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak yer alıyor. Son beş yılın "en zengini" Yıldız Holding ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ise 3,7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. Üçüncülüğü 2,1 milyar dolarlık servetleriyle Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin ve biyoteknoloji şirketi Samumed’in kurucusu Osman Kibar paylaştı.

Bu yıl 11 isim FORBES 100’de ilk kez yer aldı. Daha önceki yıllarda listeden düşen üç isim bu yıl geri döndü. Toplam servetten 6,1 milyar dolar pay alan bu isimler arasında geçen yıl hayatını kaybeden Enka İnşaat ve Sanayi AŞ Kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Tara ve Erdoğan Demirören’in varisleri ile 2016’da hayatını kaybeden Mustafa Koç’un iki kızı da yer alıyor. Mustafa Koç’un kızları Esra Koç (22) ve Aylin Koç (18) Koç Grubu şirketlerinde hissedar olan dördüncü kuşaktan ilk üyeler oldu. Koç kardeşler aynı zaman FORBES 100 tarihinin en genç isimleri olarak yer alıyor.

29 dolar milyarderin altısı (Osman Kibar, Comodo'nun Kurucusu Melih Abdulhayoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Günsel, Chobani Kurucusu Hamdi Ulukaya, ABD'de kurdukları Sierra Nevada Corporation ile NASA'nın uzay istasyonuna kargo taşıyan Eren-Fatih Özmen) servetini tamamen Türkiye dışında kurup büyüttükleri şirketlerden edinen isimler arasında bulunuyor.

Listenin ilk 10’unda yer alan isimlerin ortak noktalarından biri de Türkiye dışında şirketleri olması ve döviz gelirleri bulunması.

LİSTEDE 29 DOLAR MİLYARDERİ VAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Forbes Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Burçak Güven şunları kaydetti:

"Bu yılki listemiz şu ana kadarkilerin en merak edileni oldu. Zira 2018’in ikinci yarısında yaşadığımız döviz dalgalanmaları, bölgede, Avrupa’da ve genel olarak dünyadaki politik ve finansal krizler üst üste eklendiğinde, iş dünyası oldukça türbülanslı bir dönemden geçiyor. Pek çok kişinin ‘listede ciddi düşüş’ beklentisine rağmen acıklı bir tablo, yerle bir olan servetler, büyük batışlar yok. Evet makro rakamlarda yani toplamda geçen yıla göre 21,5 milyar dolar servet düşüşü var ve 119 kişinin 101’inin serveti azaldı. Ancak listenin detayları bize iş dünyasının genel olarak bu zor ortama karşı iyi bir direnç gösterdiğini, sebatla tutunduğunu, kendine yeni iş alanları, pazarlar yaratabildiğini, özetle bu riskleri azaltacak önlemler almayı başardığını ve bu sıkıntılı dönemde yoluna devam edebildiğini gösteriyor."

Forbes Türkiye’nin açıkladığı “Forbes 100” listesinde ‘dolar milyarderi’ olarak yer alan 29 isim, Forbes ABD’nin çok yakında açıklayacağı “Global Milyarderler” listesinde Türkiye’yi temsil edecek.

Bu yıl Forbes 100’de 29 dolar milyarderi var. Geçen yıl bu sayı 40 idi. Bu yıl listede 28 kadın bulunuyor. Kadınların toplam servet içindeki payı yüzde 19,7. En zengin kadın ise 2 milyar dolarlık servetiyle Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel.

2019 İSİM Şirket 2019 Serveti (milyon dolar)

1 Erman Ilıcak Rönesans Holding 3.800 2 Murat Ülker Yıldız Holding 3.700 3 Hüsnü Özyeğin Fiba Holding 2.100 3 Osman Kibar Samumed 2.100 5 Ferit Şahenk Doğuş Holding 2.000 5 Semahat Arsel Koç Holding 2.000 7 Ahmet Çalık Çalık Holding 1.900 7 Filiz Şahenk Doğuş Holding 1.900 7 Rahmi Koç Koç Holding 1.900 10 Melih Abdulhayoğlu Comodo 1.800 10 Suat Günsel Yakın Doğu Üniversitesi 1.800 12 Nihat Özdemir Limak Holding 1.700 12 Sezai Bacaksız Limak Holding 1.700 12 Suna Kıraç Koç Holding 1.700 15 Bülent Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 1.600 15 Hamdi Ulukaya Chobani Yoghurt 1.600 15 Turgay Ciner Park Holding 1.600 18 Faruk Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 1.500 19 Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem 1.400 20 Murat Vargı MV Holding 1.300 21 Eren Özmen Sierra Nevada Corp. 1.200 21 Fatih Özmen Sierra Nevada Corp. 1.200 21 Fuat Tosyalı Tosyalı Holding 1.200 21 Mustafa Küçük LC Waikiki 1.200 25 Ayhan Tosyalı Tosyalı Holding 1.100 25 Deniz Şahenk Doğuş Holding 1.100 25 Fatih Tosyalı Tosyalı Holding 1.100 25 Hamdi Akın Akfen Holding 1.100 25 Mehmet Nazif Günal MNG Holding 1.100

Milyarderler kimdir?

Suat Günsel (YDÜ 1 milyar 800 milyon dolar)

1952 yılında Kıbrıs’ın güzîde bir dağ köyü olan Beşiktepe köyünün orman görevlisinin oğlu olarak dünyaya geldi.

Suat İrfan Günsel, değişik boyutlarda sıkıntılar ve zorluklar içerisindeki ülkelerinde büyük bir azimle yaşayan Kıbrıs Türk halkının sebatkârlığını nefsinde hissederek bir büyük serüvene doğru yola koyulmuş bulunuyordu.

Türk kesiminde açılan İngiliz Koleji’nin ilk öğrencileri arasındaydı, 1969’da Kolej’den mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olduktan sonra Eğitim Psikolojisi dalında doktora yaptı.

Suat İ. Günsel’in, bu yolun uzun yıllar sonraki bir aşamasında, uluslararası bir platformda, seçkin bir nişan ile onurlandırılması, «Eğitim ve Sağlık konusunda uluslararası standartlarda bir dünya değeri yaratmayı ve bu değeri hem kendi toplumunun hem de dünya insanlığının hizmetine sunmayı başarması… » gerekçesi kabul edilecekti.

Gerçekten de, Dr. Suat İ. Günsel’in; Kıbrıslı bir Türk kimlik, hüviyet ve benliğiyle çalıştığı, «… eğitim sistemini toplumsal değerler temeli üzerinde gelecek nesillerin başarısının şekillendirildiği bir dokuma tezgâhı» olarak gördüğü çeşitli konuşma ve beyanlarında izlenmiştir.

Bu hayat tarzı ve bakış açısıyla, Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’ni kurmadan önceki üniversiteye giriş hazırlıkları için oluşturduğu ve ilgili kursların yeraldığı kuruluşu yönettiği dönemlerden itibaren, tabiî üniversitede, ve Kıbrıs’ın bütününde hep ‘Suat Hoca’ adıyla anılmıştır. Bugün, Kıbrıs’ta ve Türkiye’de, Suat Hoca’nın eski öğrencisi profesörler, yöneticiler, bakanlar ve milletvekilleri, Suat İrfan Günsel’i aynı sadâ ile andıklarını belirtmektedirler.

1988 ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin kuruluşu tarih kaydına geçmiş oldu. Dr. Suat İ.Günsel Rektör ve Kurucu Rektördür.

Bugün Yakın Doğu Üniversitesi; 19 Fakülte, 220 lisans ve önlisans, 224 yüksek lisans ve doktora programıyla eğitim veren 6 enstitü, 5 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ve 28 araştırma merkeziyle, hukukî açıdan özel-vakıf statüsüne sahip, ancak bütün imkânlarıyla, kamusal bir anlayışı benimsemiş olarak, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel’in kendisini adadığı, eğitimsel ve sosyal çok-boyutlu hizmet seferberliğine devam etmektedir.

Türk Dünyası delegelerinin Kongre Sonuç bildirgesinde ‘Türk Dünyası Merkezi Kütüphanesi’ hüviyetinin ortaya konulmuş bulunmasıyla yetkilendirilen Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi; Doğu Akdeniz ve çevresinde benzeri olmayan, Dünyanın sadece 28 üniversitesinde mevcut, saniyede 15 trilyon işlem yapan ‘Süper Bilgisayar’; 150 milyon Amerikan Doları tutarında bir yatırımla vücut bulan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıp Fakültesi; JCI (Joint Commission International) tarafından akredite edilmiş bulunan Diş Hekimliği Fakültesi ve Kliniği; aynı doğrultuda ve mükemmellikteki Eczacılık Fakültesi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen tesislerinden kapalı Olimpik Yüzme Havuzu Yakın Doğu Üniversitesi’nin 320,000 metre karelik kapalı alanını oluşturan birimlerin göze çarpan bazıları…

Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel, Kampüs alanlarının eşsiz yeşilini, en az örnekleri verilen modern ve yetkin üniteler kadar beğendiğini ve sevdiğini söylemektedir.

Ülkedeki ilk ve orta öğretimin gerek genel olarak, gerekse özel okullar bağlamında eğitim öncüsü Yakın Doğu Kolejleri de, Yakın Doğu Okul Öncesi Eğitimi’ni izleyen ‘İrfan Ocakları’dır ve böylece, Okul Öncesi’nden başlayarak -dört ayrı Enstitü yönetiminde- Doktora Derecesi’ne uzanan bir eğitim panoraması, Kurucu Rektör Dr. Günsel’in mesâî arkadaşlarının sorumluluk aldıkları önemli birimleri işaretlemektedir.

Son dönemde kültür sanata da çok büyük katkılar yapan Günsel,

Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi’ni hayata geçirmiştir. Çeşitli sergilere ev sahipliği yapan müze, kültür ve sanatın dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Uluslararası bir prestije sahip Forbes dergisine de konu olan Dr. Suat Günsel’in önemli onursal ödüllerle taltif edilmiş olduğu kaydedilmelidir.

Erman Ilıcak (Rönesans Holding - 3 milyar 800 milyon dolar)

Erman Ilıcak, 1967 Malatya doğumlu. Hayatının ilk yılları babasının mesleği gereği Malatya-Ankara arasında geçti. İki kız kardeşi ve evin en büyük çocuğu olan Ilıcak liseyi TED kolejinde okudu. Üniversitede ise ne istediğine tam karar veremediği için gelişigüzel tercihlerinin sonucunda ODTÜ İnşaat Mühendisliği’ne yerleşti. Okul bitmeden, henüz 3. sınıftayken ENKA’nın patronu Şarık Tara ile tanıştı ve Enka’da staj yapma fırsatı buldu. Okulu bitirdikten sonra da Enka’nın şirket merkezi olan İstanbul’ da çalışmaya başladı.

Erman Ilıcak, halen başkanlığını yapmakta olduğu Rönesans Holding’i 1993 yılında Rusya'da “ENKA” şirketinde çalışıyorken ayrılıp, St. Petersburg'da kurdu. 1993’te çalışanlarından biri kendisi, birisi muhasebeci, birisi tercüman olmak üzere St. Petersburg’da evleri boyamak için kurduğu, 5 kişinin çalıştığı şirketi bugün Rusya’nın en büyük ikinci yabancı müteahhitlik şirketi haline geldi.

Rönesans Holding; Rusya, Türkiye, İsveç, İsviçre, Finlandiya, Almanya, Belarus, Kazakistan, Türkmenistan, Avusturya, Azerbaycan, Irak, Libya, Gabon, Nijerya, Suudi Arabistan ve Katar’da işler yapmaktadır. Rönesans İnşaat, başta alışveriş merkezi, ofis binaları, endüstriyel tesisler, üniversiteler ve havaalanları olmak üzere birçok projenin anahtar teslim müteahhitliğini yapıyor.

Ayrıca Ekovitrin 2014 yılında "Yılın İşadamı" olarak seçilen Erman Ilıcak, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü'nin başkanıdır.

TÜSİAD’a da üye olan Erman Ilıcak, evlidir ve 3 çocuğu vardır.

Murat Ülker (Yıldız Holding ve Godiva - 3 milyar 700 milyon dolar)

1959 yılı İstanbul doğan Murat Ülker aslen Kırım Aluşta'hlıdır. Annesi Güzide Ülker, babası Sabri Ülker'dir. Ahsen Özokur adında ablası vardır. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Yurtdışında Amerika'da "American Institute of Baking" (AIB) gıda işleme konusunda ve Almanya'da "Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft" (ZDS) okullarında şekerleme konularda eğitimine devam etti.

1982 yılında iş hayatına başlayan Murat Ülker, önce yurtdışında çeşitli mesleki kurslara (AIB ve ZDS) katılmış, ABD'de Continental Baking şirketinde staj yapmıştır. İki yıl süreyle Ortadoğu'da ihracat konusunda çalışmış, ABD ve Avrupa'da üç yıl boyunca bisküvi–çikolata–gıda sektörüyle ilgili yaklaşık 60 kadar fabrika ve tesiste incelemeler yapmıştır. Ayrıca çeşitli IESC projelerinde görev almıştır.

Murat Ülker,1984 yılında Ülker gurubunda Kontrol Koordinatörü olarak göreve başladı. Sonraki yıllarda İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve ardından Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. İcra Komitesi Üyeliği ve grubun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Murat Ülker, bu süreçte, "Dikey Entegrasyon" modeline bağlı olarak birçok yeni yatırımı yönetti.

2000 yılında Holding İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Murat Ülker, 2008 yılından bu yana çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürüyor.

Holding'de ablası Ahsen Özokur ve Murat Ülker iki büyük ortaktır. İkisi de birer aile şirketi kurdu. Murat Ülker'in şirketinin adı "Üs", ablasının şirketi de "Kökler". Bu şirketler üzerinden Yıldız Holding'e ortaklar.

1995 yılında kurulan ŞOK Marketler T.A.Ş., 2011'in Ağustos ayında Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi, tüketicilerin bildiği ve alıştığı markalı ürünleri uygun koşullarla müşterilerine sunmaya başladı. Temmuz 2012 itibariyle 68 ilde 1200'ü aşkın mağazası bulunan ŞOK Marketler T.A.Ş., mağazalarına giren her bir müşterinin zevkli, kaliteli ve hesaplı alışveriş deneyiminden memnun olarak ayrılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Murat Ülker, 2012 yılında Eminönü'nde, Sümerbank'ın eski genel müdürlük binasının yerine "Bizim Lokanta" ismini verdiği bir lokanta açtı.

Spora, özellikle basketbola ilgi ve desteği ile tanınan Murat Ülker, 1993'te Ülkerspor Basketbol Kulübü'nün kurulmasında faal bir rol oynamıştır. Ülkerspor, 2006'da Fenerbahçe ile birleşinceye kadar pek çok genç yetenek yetiştirmiş; 4 şampiyonluk, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Kupası, ayrıca Avrupa'da Şampiyon Kulüpler Kupası ve Koraç Kupasında çeyrek final gibi başarılara imza atmıştır.

Markalar

DiaSA Market

ŞOK

Superfresh

MİLFORD-YILDIZ

Aytaç Et

Adaşeker

Ülker

Hüsnü Özyeğin (Fiba Holding - 2 milyar100 milyon dolar)

Hüsnü Özyeğin, 1944 yılında İzmir’de doğdu. Babası doktor, annesi ise ev hanımıydı. Küçükken Kemeraltı’nda, dedesinin iş yerinde çığırtkanlık yaparak iş hayatına atıldı. İstanbul Robert Koleji'nde okudu. 1967 yılında ABD‘de Oregon Eyalet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü’nden mezun oldu

Hüsnü Özyeğin, 1974 yılında Pamukbank’ın yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Daha sonra Pamukbank Genel Müdürü oldu. 1984’te arkadaşı Karamehmet’e ait Yapı Kredi Bankası’nın genel müdürlüğüne geçti.

Hüsnü Özyeğin, 1987 yılında Yapı ve Kredi Bankası’ndan ayrılarak 26 Ekim 1987 tarihinde kendi bankası olan Finansbank‘ı kurdu. 1994 yılında Moskova‘ya Finans Bank şubesi açtı. 2006 yılının Ağustos ayında Yunanistan’ın en büyük bankası National Bank of Greece (NBG) ile yapmış olduğu anlaşma sonucunda Finansbank’ı sattı.

Satış sonrası Malta şubesi dışında, Hollanda, İsviçre, Rusya ve Romanya‘daki bankacılık faaliyetleri dahil olmak üzere diğer tüm yurt dışı faaliyetleri Fiba Holding yönetimine geçti. 1994 yılında 10 milyon dolar sermaye ile Hollanda Amsterdam merkezli Credit Europe Bank'ı kurdu. 1989'dan bu yana Fiba Holding A.Ş. kurucu ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Fiba Şirketler Grubu bünyesinde 30’dan fazla şirketi bulunan Özyeğin, 1996 yılında 27 milyon dolara satın aldığı Gima ve Endi‘yi 2005 yılında Sabancı Holding‘in %40 ortak olduğu Carrefoursa‘ya 120 milyon dolara sattı.

1999 yılında Fiba Grubu, Marks & Spencer mağazasının İngiltere‘den franchising haklarını satın alarak bu faaliyeti yürütecek olan Marka Mağazacılık A.Ş.‘ni kurmuştur. Marka Mağazacılık, Türkiye, Rusya ve Ukrayna‘da Marks & Spencer mağazaları açmaya ve işletmeye yetkili tek şirkettir.

Hüsnü Özyeğin, İstanbul’daki Swissotel The Bosphorus‘u Nisan 2005’te yaklaşık 100 milyon dolara alarak turizm sektörüne adım attı.

Hüsnü Özyeğin, Ayşen Özyeğin ile evlidir. Bu evlilikten Murat (d.1976) adında oğlu ve Ayşecan Özyeğin (d.1981) adında bir kızı vardır.

Osman Kibar (Samumed - 2 milyar100 milyon dolar)

Osman Kibar, İzmir doğumlu ve 45 yaşındaki Osman Kibar, Robert Koleji mezunu. Daha sonra ABD, Kaliforniya’ya giden ve eğitim hayatına Pomona Koleji’nde devam eden Kibar, burada matematik Caltech’te mühendislik ve UC San Diego’da biofotonik eğitimi aldı, lisans üstü eğitimi sırasında da bio-teknoloji firması Gennoptix’i kurdu.

Novartis, bu firmayı 2011′de 470 milyon dolara satın aldı. Ayrıca Kibar, kurduğu bir başka elektronik şirketini de Intel'e sattı.

Okuldan ayrılan Osman Kibar, New York’a taşındı ve burada yeni teknoloji girişimlerini takip eden Pequot Capital firmasında çalışmaya başladı. San Diego’ya geri dönmeye karar veren Kibar, havaalanında karşılaştığı eski dostu Cevdet Samikoğlu’na dünyayı değiştirecek teknolojilere odaklanacak iş planını anlattı.

Samikoğlu şirketi kurabilmesi için ona 3.5 milyon dolarlık yatırım sağladı. Şirkete İntherix adını veren Kibar, Pfizer ile girdiği hukuk mücadelesini kazandıktan sonra firmanın adını Samumed olarak değiştirdi.

Osman Kibar, 1964 ile 1973 yılları arasında İzmir Belediye Başkanlığı görevini yapan Osman Kibar'ın torunu.