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Sosyal Sigortalar'da alt - üst sınırlar yenilendi

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Sosyal Sigortalar'da alt - üst sınırlar yenilendi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü, sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak alt ve üst sınırların yeniden belirlendiğini duyurdu. 
Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle: 
“Değiştirilmiş şekli ile 16/1976 Sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında çalışmakta olan sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak alt ve üst sınırlar Bakanlar Kurulu'nun TE(K-I) 1034-2018 sayı ve 12/09/2018 tarihli kararı ile 01/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere; 
(a)ALT SINIRI`nın Günlük 87.34 TL ve
Aylık 2,620.- TL
(b)ÜST SINIRI`nın Günlük 611.34 TL ve
Aylık 18.340.- TL
olarak yeniden belirlenmiştir. 
Bu duyuru tüm işveren ve iş sahiplerine ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılara gerekli tebligat yazılı olarak yapılmış sayılacaktır.”
Açıklamada, daha fazla bilginin Sosyal Sigortalar Dairesi Bölge Amirliklerinden edinilebileceği belirtildi. 

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