Şeker Sigorta, iki yıldan sonra 300 bin TL karda

Şeker Sigorta Genel Müdürü Betmezoğlu, Şeker Sigorta’nın iki yıl aradan sonra ilk kez 300 bin TL'ye yakın net bir kar elde ettiğini kaydetti

Şeker Sigorta Genel Müdürü Mehmet Betmezoğlu, Şeker Sigorta-Kıbrıs Ltd.’nin Şubat ayı verilerini açıkladı.

Betmezoğlu hem sitem etti hem de Şeker Sigorta’nın başarısını açıkladı.

Müdür Betmezoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Şeker Sigorta’nın 2018 yılına göre 2019’da yüzde 20’lik bir büyüme kat ettiğini açıkladı. Betmezoğlu Şubat ayında 3 milyon TL’lik bir tahsilat yapıldığını ve Ocak ayına göre Şubat ayında hasar ödemelerde yüzde 20’lik bir azalma olduğunu söyledi.

2 YILIN ARDINDAN 300 BİN TL NET KAR

Şeker Sigorta Genel Müdürü Mehmet Betmezoğlu, Şeker Sigorta’nın 2 yıl aradan sonra ilk kez 300 bin TL'ye yakın net bir kar elde ettiğini kaydetti. Betmezoğlu, bu karın geçmişte olduğu gibi muallak hasarlarla oynanmadan yapıldığının altını çizdi.

Şeker Sigorta’da artık cebindeki 5 bin TL'lik izaz ikram kartı ile dolaşan bir genel müdürün olmadığını duyuran Mehmet Betmezoğlu, “Şirketin ensesinden meyhane meyhane dolaşan yöneticiler de yok artık... Ciğerci Ahmet’in ''fasulyanın yahnisi, gitti geldi aynısı'' durumu yok yani artık” dedi.