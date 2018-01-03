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Sanayi Odası'nda yeni başkan Avunduk

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Sanayi Odası'nda yeni başkan Avunduk
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mustafa Kaymak, iş hayatındaki yoğunluktan dolayı görevini Candan Avunduk’a devretti.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, geçen mayıs ayında yapılan genel kurul sonrası oluşan yeni yönetim kurulunda oda başkanlığına getirilen Kaymak, yurt içinde ve yurt dışındaki yatırımları nedeniyle artan iş temposundan dolayı başkanlıktan ayrılma kararı aldı.
  
Mustafa Kaymak’ın görevini, yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı kararla Candan Avunduk’a devrettiği belirtildi. Mustafa Kaymak görevine yönetim kurulu üyesi olarak devam ediyor.

Candan Avunduk’tan boşalan As Başkanlık görevine Atilla Süren, Atilla Süren’den boşalan Yönetim Kurulu Sekreterliği görevine ise Taner Yolcu oy birliğiyle seçildi. 

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