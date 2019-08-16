Riskten kaçış sürerken, yatırımcılar ABD tahvilleri ve sarı metale sığınıyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Küresel piyasaların bir numaralı gündem maddesi ABD-Çin ticaret gerginliği olmaya devam ediyor.
- Bir adım ileri iki adım geriye giden ticaret müzakereleri yatırımcılar nezdinde güvenli liman arayışının da artmasına neden oldu.
- Belirsizliğin arttığı dönemlerde, piyasa oyuncularının ABD tahvilleri ve altına yönelmesi dün de devam etti: ABD’nin 30 yıllık hazine tahvili getirisi %1,9 ile FED’in politika faizi olan %2’nin de altına düşütü. Bir kez daha altını çizeyim ki 30 yıllık tahvilin getirisi %2 bile değil! (bu seviye tarihi en düşük)
- Diğer taraftan, altının ons fiyatı Nisan 2013’den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Sene başında kaleme aldığımız raporda, 2019’un yeniden altının senesi olacağına vurgu yapmıştık. Bu vakte kadar bizi utandırmadı (bakınız grafik)
- Sene başı raporumuzda ön plana çıkardığımız bir diğer beklentimiz olan Sterlin ise şimdiye kadar bizi utandırdı. Brexit kabusundan çıkamayan devamında siyasi belirsizliklerle boğuşan İngiltere para birimi Sterlin, dolar karşısında 1,20 seviyelerine kadar gerilerken, EUR karşısında ise 0,93 seviyelerine kadar satıldı
- Kısa vadede, teknik grafikler, Sterlin cephesinde hem EUR hem de USD karşısında tepki hareketi yaşanabileceğine işaret ediyor (bakınız grafik)
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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