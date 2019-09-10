PPK'dan beklenen sert faiz indirimi, yeniden hortlayan S-400 konusu

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Türk mali piyasalarında hakim olan olumlu havanın geçen haftanın ortasından itibaren yavaş da olsa sekteye uğradığını görüyoruz
- Ekonomik aktivitenin ticaret savaşlarının gölgesinde ısırmaya başlamasının yarattığı küresel büyüyememe endişeleri, önde gelen merkez bankalarının yeniden devreye girmesine neden olurken, getiri peşinde koşan sıcak paranın son haftalarda TL ve TL cinsi varlıklara park etme konusunda isteksiz olduklarını görüyoruz
- TCMB’nin her hafta Perşembe günü açıkladığı haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri raporuna göre, yurtdışı yerleşiklerin TL ve TL cinsi varlıkları son 3 haftadır art arda düşüş gösteriyor (yabancı girişi yok, hatta çıkışı var)
- Küresel düşük faiz beklentileri ve olumlu makro verilerle geçen hafta yönünü 5,85’den aşağı çeviren ve 5,65 seviyesini test eden USD/TRY kuru, Cuma günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamaları ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun beş ayrı suçtan 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı yönündeki açıklamaların ardından yükselişe geçti
- Dün gün boyu 5,72-5,74 seviyelerinde salınan USD/TRY, ABD Hazine Bakanı’nın S-400'ler nedeniyle Türkiye’ye yaptırımların incelendiğini açıklarken, açıklamanın ardından kurun hızlı bir yükselişle 5,77 seviyesine yükseldiğini gördük
- Mnuchin, Trump yönetiminin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemi satın alması dolayısıyla yaptırımları incelediğini ancak henüz karar alınmadığını belirtti
- Hatırlanacağı üzere, S-400 mevzusunun bir müddettir bayatladığı savunmuş, yaz aylarının dinginliğinde önem merdiveninin ilk sıralarından gerileyeceğini, Eylül ayı ile birlikte, ABD Kongresi’nin tatilden dönmesi ile yeniden gündeme geleceğini savunmuştuk
- Nitekim, Eylül ayını, bir nebze de olsun gerek küresel gelişmeler, gerekse de içerde cereyan edecek gelişmeler nedeniyle riskten kaçma eğilimine sahne olacağını (Hoş geldin Eylül raporumuzda) savunmuştuk.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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