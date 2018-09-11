Piyasalar TCMB'nin faiz artırımı kararını bekliyor

Yeni haftanın ilk gününü Türk mali piyasaları hafif de olsa olumsuz tamamladı

Her ne kadar gündemde piyasaları etkileyebilecek önemde bir haber olmasa da, TCMB’nin Perşembe günü düzenleyeceği olağan PPK toplantısına yönelik faiz artırım beklentilerine yönelik soru işaretleri ve beraberinde ABD – Türkiye ilişkilerine geren Papaz Brunson konusu gündemi meşgul etmeye devam etti

Cuma günü 6,38 seviyesine varan bir düşüş sergileyen USD/TL kuru, dün sabah saatlerinde 6,49 seviyelerine doğru hareketlense de, günü 6,45 seviyelerinde dengelenerek tamamladı

Borsa cephesi günü bankacılık hisselerine gelen ağırlıklı satışlar ile % 0,4 ekside tamamlarken (XBANK % 3 düştü), tahvil piyasası ise son haftada kaydettiği neredeyse 2 puanı aşkın düşüş ardından dün yatay bir seyir izledi

Aşağıdaki grafikten de görebileceğiniz üzere TCMB’nin Perşembe günkü faiz kararını büyük bir merakla bekliyor. Reuters anketine göre % 17,75 sevisinde olan politika faizinin 425 baz puan artırım ile % 22 seviyesine getirileceği tahmin ediliyor

Döviz piyasasında ise yatay bir bekleyiş hakim. Grafik okumamız (teknik analiz), dananın kuyruğunun bugün yarın kopacağına işaret ediyor. 6,47 seviyesinin altına doğru hareketin nihayetinde 5,70 seviyesine kadar uzanabileceğini teknik olarak göz ardı etmiyoruz

Enflasyon rakamlar ardından sahneye çıkarak faiz artırım imasında bulunan TCMB’nin, piyasaları beklentinin tersine yatırması durumunda ise kur cephesinde yükselişin oldukça keskin olacağını düşünüyoruz

Son dönemlerde kurun korkusuz yükselmesi nedeniyle bozulmaya başlayan pek çok gösterge ve en önemlisi fiyatlama davranışındaki bozulmaya paralel, TCMB’nin şok bir tedavi uygulayarak piyasaların önüne geçmesi, metaforik olarak limanda bekleyen “gemileri” korumak adına “mendirek” seviyesini yükselterek mevcut ve yakında daha da şiddetlenecek fırtınaya karşı önlem alması gerekiyor



TÜİK – 2Ç Büyüme Rakamları



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılının ikinci çeyreğinde GSYIH büyümesinin geçen yılın aynı dönemine göre % 5,2 arttığını açıkladı. Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre yılın birinci çeyreğine göre büyüme % 0,9 oldu



Detaylara indiğimizde büyümenin tüketim kaynaklı olduğunu görüyoruz. Hanehalkı tüketimi % 6,3; devlet tüketimi ise % 7,2 büyümüş. Kamu ve özel sektörün bir arada olduğu sermaye yatırımlarında büyüme % 3,9 olmuş. Bunun detayına indiğimizde inşaat yatırımları % 6,6 büyürken makine ve teçhizat yatırımları ise sadece % 0,6 büyüme kaydetmiş



Üretim yöntemine göre sanayi % 4,3; hizmetler % 8,0; bilgi ve iletişim % 7,0; finans ve sigorta faaliyetleri % 12,1 büyümüş. İnşaat üretimi % 0,8; gayrimenkul faaliyetleri ise % 0,2 gibi ufak rakamlarda büyümüş. Tarım sektörü ise tahmin edileceği üzere daralmış, % 1,5



Piyasalar Ağustos ayı ile birlikte başlayan durgunluğun boyutlarını anlamaya çalıştığı için 2Ç rakamları haber niteliği dışında bir anlam ifade etmedi. Ağustos ayına ilişkin öncü göstergelere göre ekonomide anlamlı bir daralma olacağını düşünüyoruz





TCMB Beklenti Anketi



TCMB’nin Eylül ayı beklenti anketi sonuçları açıklandı. Öncelikle bu anket sonuçlarının TCMB’nin tahminleri olmadığı, piyasa katılımcılarının tahminleri olduğunu belirtmekte yarar var. Buna göre 68 tahmincinin tahmin medyanları verilmiştir. Buna göre:



Yıl sonu TÜFE enflasyon beklentisi % 16,45’'ten % 19,61’e yükseldi,



12 ay sonrasına ilişkin TÜFE enflasyon beklentisi % 12,96’dan % 14,46’ya yükseldi,



24 ay sonrasına ilişkin TÜFE enflasyon beklentisi % 10,67’den % 11,42’ye yükseldi,



Yıl sonu USDTRY kuru beklentisi 5,97’den 6,59’a yükseldi,



2018 GSYH büyüme beklentisi % 3,9’dan % 3,4’e geriledi,



2018 cari işlemler açığı beklentisi 52,7 milyar dolardan 49,7 milyar dolara geriledi



Dana’nın kuyruğu bugün yarın kopacak…



Cari yıl sonu enflasyon beklentisinin % 19,61 seviyesine yükseldiği, uzun vadeli enflasyon beklentilerinde bozulmanın sürdüğü bir ortamda, TCMB’nin Perşembe günü düzenleyeceği olağan PPK toplantısında “şok” bir tedavi programı uygulayarak enflasyon ve fiyat davranışında yaşanan bozulmanın önüne geçeceğini bekliyoruz. Bu bağlamda, TCMB toplantısı ardından beklentimize uygun bir adım gelmesi koşulu ile, USD/TL kurunda 5,70 seviyesine varan bir düşüş yaşayabileceğini düşünüyoruz. TCMB’nin piyasaları “şok” edememesi durumunda ise, USD/TL kurunda yeniden istenmeyen seviyelere doru bir yükseliş beklentisi kaçınılmaz olacaktır