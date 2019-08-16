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OYAK, İngiliz çelik devini satın alıyor

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OYAK, İngiliz çelik devini satın alıyor
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Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), British Steel'i satın almak için İngiliz çelik şirketiyle ön anlaşmaya vardı. 

OYAK'tan yapılan açıklamada, bu yılın sonuna kadar şirketin devralınmasının planlandığı belirtildi.

OYAK'ın sahibi olan Ataer Holding, Mayıs ayında iflas eden British Steel'le görüşmeler yürütüyordu.

British Steel, 3 bin kişinin çalıştığı Scunthorpe çelik fabrikasının da sahibi.

Şirketin İngiltere'nin kuzeybatısındaki Teesside'da da 800 çalışanı olan bir fabrikası bulunuyor.

British Steel'den her yıl 100 bin ton ray satın alan İngiliz Demiryolları İdaresi de şirketin bazı tesislerine talip olmuştu.

Financial Times: OYAK'ın sahibi olduğu Ataer Holding, British Steel'i almak istiyor.

Bloomberg: Trump yönetimi Türkiye'ye yönelik üç farklı yaptırım paketi seçeneği üzerinde çalışıyor.

Ancak British Steel, tüm işletmeyi satın alacak bir şirket aradığını duyurmuştu.

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsom yaptığı yazılı açıklamada, bu anlaşmanın şirketin geleceği için önemli olduğunu belirterek bu sayede verimli ve yetenekli istihdamın korunacağını aktardı.

Ataer Holding ise Türkiye'nin en büyük çelik üreticisi Erdemir'in de yüzde 49,3'ünün sahibi.

İngiliz Financial Times gazetesi daha önce bu satışın gerçekleşmesi halinde, Erdemir'in de daha fazla satış kanalı bulacağını yazmıştı.

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